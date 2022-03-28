بهاء الدين لـ دوت الخليج: حصول مطار الغردقة الدولي علي شهادة ISO 45001.2018

/688778/بهاء-الدين-لـ-تحيا-مصر-حصول-مطار-الغردقة-الدولي-علي-شهادة-ISO-450012018

أشاد النائب بهاء الدين أبو الحمد، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ،باجتياز مطار الغردقة الدولي التدقيق الخارجي الخاص بمتطلبات المواصفات الدولية القياسية ISO 45001.2018، وذلك من خلال تكثيف كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ،لافتا إلي أن إدارة المطار كانت تهتم بعمليات التطهير المستمر بجميع صالات السفر.

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وتوجه بهاء أبو الحمد، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، بخالص الشكر والتقدير إلي إلادارة العامة والمنظمة بمطار الغردقة الدولي، بشأن الشهادات التي حصل عليها واجتياز المطار علي كافة المطلبات الخاصة بالمواصفات الدولية ،مؤكدا علي أن المطار تم حصولة علي شهادة ادارة الجودة ،وإيضا تم حصولة علي شهادة نظام شهادة البيئة ، فضلا عن حصوله علي شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية .

وقال عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن العائد علي مطار الغردقة الدولي من اجتيازة على ISO 45001.2018، ساعد في دعم وتشجيع السياحة المصرية، مضيفا أن مطار القاهرة الدولي قد تم تهيئته للعام الثاني علي التوالي، للحصول على شهادة الاعتماد الصحي الدولي للسفر الامن والتي يمنحها المجلس الدولي للمطارات ضمن البرنامج الدولي للاعتماد الصحي للمطارات.

وأكد النائب بهاء الدين علي أن حصول مطار الغردقة الدولي علي شهادة التدقيق الخارجي الخاص بمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 45001.2018 ، من خلال عمليات التطهير إلتي نظمت باستمرار لجميع صالات السفر والوصول وأماكن الانتظار، إضافة إلى تطهيرالصالونات وبوابات الصعود الى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومكاتب،ووسائل نقل العاملين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام إدارة تشغيل المطار، بالاجراءات الإحترازية، من خلال ارتداء الماسكات الطبية مع العمل علي استمرار التباعد الاجتماعي بين كل عميل وأخر مسافة متر، إضافة إلى توفير المطهرات اللازمة في كل الصالات والأماكن التى يتم العبور منها مع العمل في اتباع التعليمات التي تصدر من المنظمة الصحة بشأن التعامل مع الزائرين.