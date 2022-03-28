فريقي من المدارس السنغالية لتجرب تقنية الفيديو بين مصر والسنغال غداً

/688777/فريقي-من-المدارس-السنغالية-لتجرب-تقنية-الفيديو-بين-مصر-والسنغال-غدا

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي غداً في الساعة السابعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأجرى الاتحاد السنغالي لكرة القدم تجربة تقنية الفيديو VAR بين فريقين من المدارس السنغالية، على ملعب عبدولاي واد، الذي سيستضيف لقاء مصر والسنغال، غداً في تصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022.

معلقي مباراة مصر والسنغال

وأسندت "أون تايم سبورتس" مهمة التعليق على المباراة لأربعة معلقين، وهم: مدحت شلبي، حاتم بطيشة، محمد الكواليني ومؤمن حسن.

ونجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على السنغال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الذهاب بين الطرفين، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال

جمع لقاء الذهاب بين مصر والسنغال في الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، أليو سيس بالخطأ في مرماه بعد تسديده قوية من محمد صلاح لكرة تصطدم في العارضة وترد في الشباك من سيس.

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

يبحث المنتخب الوطني عن البطاقة الرابعة في تاريخ مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم، والتي سبق وحصدها في النسخة الأولى من البطولة 1934 بإيطاليا، وجاءت المشاركة الثانية 1990 بإيطاليا أيضاً، والثالثة في النسخة الماضية والأخيرة بروسيا 2018.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – رامي ربيعة – علي جبر - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي -إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.