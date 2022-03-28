حسين فهمي يُعلن أمير رمسيس مديرًا لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته المقبلة

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دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير اختيار امير رمسيس مدير الدورة 44 لمهرجان القاهرة

أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته باختيار أمير رمسيس مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة، متمنيا أن تحقق هذا الدورة نجاحا مختلفا عن الدورات السابقة، فقال: «أسعدنى جداً قبول صديقى العزيز أمير رمسيس إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لما له من خبره فى هذا المجال مع تمنياتى له بالنجاح».

أمير رمسيس عن ادارته لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة: فخور بذلك

واستقبل أمير رمسيس نبأ تعيينه مدير لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة بسعادة عريمة، وقال معربا عن فخره بذلك: «فخور بتكليف الفنان حسين فهمي لي بتولي تلك المسئولية الكبيرة وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية، وأطمح أن أستمر في مسيرة الفريق السابق للمهرجان والذي كان له دور رائد في تطويره وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المهرجان الأعرق والأهم في المنطقة العربية».

حسين فهمي رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي

على نفس السياق تولى الفنان حسين فهمي رئاسة الدورة الـ 44 التي من المقرر إقامتها خلال عام 2022 وذلك خلفًا للمنتج والسيناريست محمد حفظي الذي ترأس المهرجان لمدة أربع سنوات على التوالي، بقرار من وزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم، ليتوجه حسين فهمي بخالص شكره للمنتج محمد حفظي، الرئيس السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن تولى الأول رئاسة المهرجان من بعده، ونشر فهمي صورة مركبة له هو وحفظي عبر الإنستجرام، وعلق عليها: "بقدم شكري للمنتج محمد حفظي بعد ان قمت بشكره مباشرآ عبر الهاتف علي مجهوده بمهرجان القاهرة السينمائي الفترة الماضية".

معلومات حول المخرج أمير رمسيس

أمير رمسيس هو مخرج مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما في 2000، عمل في البداية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، شاركت أفلامه فى العديد من المهرجانات السينمائية الهامة، وحصل على العديد من الجوائز العربية من بينها فيلم "يهود مصر"، والذي شارك في مهرجانات بالم سبرينجز السينمائي، مونتريال السينمائي الدولي، هامبورج السينمائي وغيرهم)، فيلم "توقيت القاهرة" والذي كان الفيلم الافتتاحي لبرنامج ليالي عربية، كما شارك في مهرجان دبي السينمائي 2014.