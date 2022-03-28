لاستئناف رحلاتها لروسيا..البرلمان ينظر إذن جديد لوزير المالية بضمان «مصر للطيران»..غدا

/688774/لاستئناف-رحلاتها-لروسياالبرلمان-ينظر-إذن-جديد-لوزير-المالية-بضمان-مصر-للطيرانغدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا، نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

دوت الخليج

وتضمنت المادة الاولي من مشروع القانون ، الإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة المصرية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران، للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات الروسية فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العاجلية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف وذلك ب=للشروط والاوضاع يحددها وزير المالية وتصدر بقرار منه

فلسفة مشروع القانون

تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض نتيجـة لمـا أفـادت بـه شـركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارا من ۲۰۲۲/۳/۲ في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها .

وفي إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

وحتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.

رأى اللجنة المشتركة حرصا من اللجنة المشتركة على مساندة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في القيام بمهامها الوطنية المنوطة بها. لذا ، فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعـروض بعـد التعديل.