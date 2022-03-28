/688772/تحصين-24-ألف-رأس-ماشية-فى-البحيرة-من-حمى-الوادى-المتصدع

إستمرار فعاليات الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرضى الحمي القلاعية تحت رعاية اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة وتضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وإستمراراً لفعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2022 للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع. قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عيادة بتحصين 24557 رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة حتى الآن 260882 رأس ماشية وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

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ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

أكد اللواءهشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم على إستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع

قوافل حياة كريمة فى البحيرة

و نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعة - وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية سيدي عقبة بالمحمودية، أسفرت عن الكشف على ١٩٢٧ مواطناً من أهالي القرية .

وضمت القافلة عيادات متنقلة بمختلف التخصصات الطبية ( باطنة - أطفال - جراحة - مسالك - عظام - جلدية - أنف وأذن - نساء وتوليد - أسنان ) بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، كما ضمت القافلة تطعيم ضد فيروس كورونا وفريق لصحة المرأة لفحص الثدي والأمراض المزمنة وقياس الضغط والسكر .

جاء ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى ضوء مبادرة “حياة كريمة” والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى