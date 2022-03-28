/688773/عبد-السند-يمامة-يلتقي-الصحفيين-والعاملين-بجريدة-الوفد

التقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم، بالصحفيين والعاملين بجريدة الوفد والبوابة الإلكترونية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة العليا و قيادات وأعضاء حزب الوفد.

دوت الخليج

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن جريدة الوفد كانت إحدى محطاتي الانتخابية، لبحث عودة الجريدة ضمن برنامج عودة الحزب لمكانته وقيمته، خاصة وأن هذه المؤسسة الذراع الإعلامي لبيت الأمة لذا نحرص على دعمها وقوتها.

وأكد رئيس الوفد أن تأخر رواتب العاملين في جريدة الوفد أمر مرفوض رفضا كاملا، وبما أن مصدر حزب الوفد هو التبرعات، لذا نجحت اليوم وأعد أنه في الشهور المقبلة سيكون صرف رواتب العاملين كباقي المؤسسات في الدولة أول كل شهر، وهو واجب علينا.

رئيس الشيوخ يلتقى رئيس الوفد الجديد

وكان قد استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه أمس، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد و أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بحضور المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل المجلس و النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن الزيارة تؤكد أهمية دور حزب الوفد صاحب التاريخ الطويل فى إثراء الحياة البرلمانية و السياسية والحزبية فى مصر فى هذة المرحلة الهامة التى يتم فيها التأسيس للجمهورية الجديدة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، قال عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن الحزب بما يمثله من تاريخ كبير تشهد علية مواقفه السياسية عبر كل العصور سيظل داعماً لدور الدولة في مواجهة التحديات المختلفة التى تواجهها.

و أعرب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن تقديرهم لاستقبال رئيس مجلس الشيوخ لقيادات الحزب مشيدين بقيادة المستشار عبدالرازق لجلسات مجلس الشيوخ مؤكدين أنها تتسم دائما بالحكمة و العدالة التى لا تفرق بين حزب و آخر و تساعد على تحقيق التناغم بين جميع الأعضاء.