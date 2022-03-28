مصطفى نصر الدين يخوض الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل «الكبير أوي 6»

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دوت الخليج يرصد مشاركة الفنان مصطفى نصر الدين في مسلسل «الكبير أوي 6».

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

مسلسل «الكبير أوى 6» بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر اخراج احمد الجندي.

يُعرض مسلسل الكبير أوي 6 في رمضان 2022 على «أون، وأون دراما»، حصريًا طوال أيام شهر رمضان، ومن المُقرر الإعلان عن مواعيد العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قصة مسلسل الكبير أوي 6

وتغيب الفنانة دنيا سمير غانم، بطلة الأجزاء السابقة، عن الجزء السادس، وتبدأ أحداث الجزء الجديد عندما يجد الفنان أحمد مكي نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة، ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي، بين أبطال العمل.

وعرض الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوى» عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية المزاريطة، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.

مصطفى نصر الدين يتألق في عودة الأب الضال

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى نصرالدين شارك في مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبدالعال.

ويتشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم على رأسهم الفنانة هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار ااجتماعي كوميدي.

تدور أحداث العمل في إطار ااجتماعي كوميدي، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد في المسلسل دور أب مهمل وغير مهتم بأولاده السبعة ويحاول خلال أحداث المسلسل جمع شملهم من جديد ليعيشوا معا في إطار كوميدي.

وشارك مصطفى نصرالدين في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا، ومسلسل حكايات بنات، ومسلسل ظل الرئيس مع الفنان ياسر جلال.