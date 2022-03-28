مصطفى نصر الدين يخوض الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل «الكبير أوي 6»

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يخوض الفنان الشاب مصطفى نصر الدين السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «الكبير أوى 6» بطولة النجم أحمد مكي، والمتوقع أن يحقق نجاحًا ساحقًا ويحصد ردود فعل إيجابية.
دوت الخليج يرصد مشاركة الفنان مصطفى نصر الدين في مسلسل «الكبير أوي 6».
أبطال مسلسل الكبير أوي 6
مسلسل «الكبير أوى 6» بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر اخراج احمد الجندي.
يُعرض مسلسل الكبير أوي 6 في رمضان 2022 على «أون، وأون دراما»، حصريًا طوال أيام شهر رمضان، ومن المُقرر الإعلان عن مواعيد العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة.
قصة مسلسل الكبير أوي 6
وتغيب الفنانة دنيا سمير غانم، بطلة الأجزاء السابقة، عن الجزء السادس، وتبدأ أحداث الجزء الجديد عندما يجد الفنان أحمد مكي نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة، ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي، بين أبطال العمل.
وعرض الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوى» عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية المزاريطة، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.
مصطفى نصر الدين يتألق في عودة الأب الضال
جدير بالذكر أن الفنان مصطفى نصرالدين شارك في مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبدالعال.
ويتشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم على رأسهم الفنانة هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار ااجتماعي كوميدي.
تدور أحداث العمل في إطار ااجتماعي كوميدي، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد في المسلسل دور أب مهمل وغير مهتم بأولاده السبعة ويحاول خلال أحداث المسلسل جمع شملهم من جديد ليعيشوا معا في إطار كوميدي.
وشارك مصطفى نصرالدين في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا، ومسلسل حكايات بنات، ومسلسل ظل الرئيس مع الفنان ياسر جلال.
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