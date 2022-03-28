"حنفي" يستقبل وفد لجنة النقل بمجلس النواب لاستعراض أهم مشروعات الطرق بالمحافظة

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لجنة النقل بمجلس النواب تشيد بجهود محافظ البحر الأحمر في مجال الطرق وتؤكد: حقق انجازات غير مسبوقة

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، لاستعراض أهم مشروعات الطرق التي تم رصفها سواء داخل المدن أو فيما يتعلق بالطرق الرئيسية بالبحر الأحمر.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أنه فى ظل إهتمام الدولة بالطرق وتوجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء شرايين جديدة لربط محافظات ومدن الجمهورية لفتح مجال الإستثمار والتنمية على جوانب الطرق، تم وضع محافظة البحر الاحمر في مقدمة هذه الأولويات باعتبارها واجهة مصر السياحية، موضحاً أنه يجري العمل على رصف طرق جديدة تربط المدن ببعضها وبالمحافظات المجاروة بالإضافة الي رصف الشوارع الداخلية بجميع مدن المحافظة، باعتبار أن الطرق من أهم مقومات السياحة الداخلية.

محافظ البحر الأحمر يتابع مشروعات حياة كريمة

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن المحافظة شهدت الفترة الأخيرة طفرة كبيرة فى مجال الطرق تمت علي عدة محاور منها، رفع كفاءة طرق الشبكة القائمة حفاظاً على أصول ومقدرات الدولة حيث أنه تم الإنتهاء من رفع كفاءة بعض الطرق بأطوال بلغت 815 كيلو متر، وجارى العمل على رفع كفاءة طرق أخرى بأطوال 251 كيلو متر بنسبة تنفيذ حوالى 70%، ومن المتوقع نهو تلك الأعمال فى ديسمبر القادم 2022، بالإضافة إلى العمل على رصف طريق القصير - قفط خلال خطة 2022 - 2023 بتكلفة 2 مليار جنيه، موضحاً أنه تم الانتهاء من رصف 772 كيلو متر منها 140 كيلو متر طريق مزدوج و632 طريق منفرد السنوات الأخيرة.

أوضح المحافظ، أنه أولى إهتمام كبير بالطرق الحيوية والتي يحدث عليها حوادث باستمرار بنطاق المحافظة، مثل طريق القصير- قفط وطريق الغردقة - رأس غارب وطريق مرسى علم - برنيس، كاشفاً أن هناك أعمال صيانة تمت بالجهود الذاتية من ترميم أسلفت وتركيب علامات وانترلوك وبلدورات في مختلف الطرق التابعة للهيئة، موضحاً أنه قد تم إضافة أطوال جديدة للشبكة القائمة حيث أن أطوال الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري داخل نطاق محافظة البحر الأحمر قبل عام 2014 كانت (2142 كيلو متر ) وفى نهاية عام 2021 أصبحت(2482 كيلو متر) وذلك بإنشاء طرق وإزدواجات جديدة بإجمالى طول (340 كيلو متر) .

رئيس لجنة المواصلات يتفقد مشروعات حياة كريمة فى البحر الأحمر

ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب علاء عابد، بما تم على أرض محافظة البحر الأحمر، من تطوير لميناء سفاجا الدولي الذي يربط محافظات الصعيد ببعضها، مؤكداً أن ما تحقق في البحر الأحمر من تطوير ورصف الطرق الداخلية بالمدن والطرق الخارجية التي تربط مدن المحافظة ببعضها وبالمحافظات المجاروة تعتبر إنجاز غير مسبوق بالبحر الأحمر، مشيراً إلى أن ذلك ينم عن وجود قيادة واعية تقود المحافظة بكل احترافية، ولديها بعد نظر ورؤية مستقبلية لسنوات، مؤكداً أن اللجنة ستعمل جاهدة من أجل توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لطرق البحر الأحمر.

حضر اللقاء اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والعميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومدير عام إدارة التخطيط بالمحافظة كمال سليمان، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة النواب ( خالد عبد المولي وأحمد سعد نويصر وحسام عاشور ومي مازن وكمال أبوخليل وخالد تامر طايع ونادر الخبيري وإمام منصور وحازم عويان وهشام عبد الرازق) ومن أمانة اللجنة أحمد سلامة ومحمد عبد العظيم، ومن وزارة النقل، سالم مصطفى، ووليد عبد الرازق.