/688769/أحمد-العوضي-يعلق-على-صفعة-ويل-سميث-لكريس-روك-قليلة-عليه

حرص الفنان أحمد العوضي التعليق على الحادث الذي أثار السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، وهي صفعة قوية وجهها النجم العالمي ويل سميث للكوميديان كريس روك بسبب تنمره على زوجته، جاء ذلك على هامش حفل توزيع جوائز الأوسكار أمس الأحد.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد العوضي على صفعة ويل سميث لكريس روك

كتب أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقا على صفعة ويل سميث لكريس روك: «بس البوكس قليل عليه».

وهذا لم يكن تعليق أحمد العوضي وحده من الوسط الفني على الحادث الذي قلب مواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب بين مؤيد ومعارض، فكانت قد كتبت عبير صبري ايضا، داعمة موقف ويل سميث: «صفعة ويل سميث لمقدم حفل الاوسكار كريس روك علي السخرية من شعر زوجته المريضة بالثعلبة صفعة لكل المتنمرين رغم أنها كانت رد فعل عنيف من ويل سميث لكني أثق أن هذا القلم سيجعل كل المنتنمرين يفكرون كثيرا قبل أن يلقي سمومه وسخافته وقلة انسانيته في وجه الاخرين .. لم احب الموقف لجميع الاطراف .. لكن هذا الموقف علامه عدم تقبل الاهانة علنا وردها علنا»، جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

آخر ظهور للفنان أحمد العوضي

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد العوضي كان في رمضان المنقضي من خلال سلسل اللي مالوش كبير الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، وشاركه البطولة كلا من ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي وخالد سرحان، ودينا فؤاد، ومحمود عمرو محمود ياسين، ومحمود حافظ، وآخرين والمسلسل كان من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفى فكري.

ويغيب العوضي عن المشاركة في السباق الرمضاني الحالي بسبب استعداده لتصوير عمل فني جديد بعنوان البلدوزر»، بالتعاون مع المخرج طارق العريان والمنتج تامر مرسي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، ترقبا لعرضه بعد رمضان 2022، وتدور أحداثه حول رياضة قتالية مزيج بين مجموعة من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، ويجسد الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث فيلمه الجديد “البلدوزر”، شخصية ملاكم كما كان يحضر لهذا الدور منذ فترة.