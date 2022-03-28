/688768/دينية-النواب-تستمع-للنائب-محمد-حمزة-بشأن-مقترحه-الخاص-بالمساواة-بين-البنين-والبنات-بكلية-القرآن-الكريم

قدم النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ،الشكر لرئيس لجنة الشئون الدينية الدكتور يوسف عامر، والنائب محمد عبدالمعطي، علي المقترح الخاص بإنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر،والنائب محمود تركي علي المساهمة في المقترح.

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وأضاف حمزة: جامعة الأزهر الشريف يوجد بها معاهد للقراءات ويوجد بها كلية خاصة بالقرآن الكريم للبنين فقط، لافتا أن المادة 4 في الدستور المصري نصت علي المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطينن، وكذلك تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنةالشئون الدينية لمناقشة الاقتراح الخاص بإنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر.

محمد حمزة: الدولة المصرية مكنت المرأة المصرية من تولي كافة الوظائف دون تمييز

وتابع عضو مجلس الشيوخ: الدولة المصرية مكنت المرأة المصرية من تولي كافة الوظائف دون تمييز، لكن جامعة الأزهر في كلية القرآن الكريم يوجد بها تمييز بين البنين والبنات، حيث يوجد قسم بالجامعة في كلية القرآن الكريم للبنين فقط ولكن البنات يقتصر تعليمهم في معهد القراءات، وبذلك ينتهي دور البنت في جامعة الأزهر علي الحصول علي مرحلة التخصص فقط، وليس لها حق في الالتحاق بكلية القرآن الكريم.

وأكد حمزة، أن المقترح هدفه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الفرص وفي كافة الدرجات ومراحل التعليم، مضيفا: الدولة المصرية رائدة والأزهر الشريف والشريعة الإسلامية رائدة في المساواة بين الرجل والمرأة، فلا يجب أن يكون هناك تمييز بين الرجل والمرأة في مرحلة التعليم ويقتصر دور التعليم في الأزهر في كلية القرآن الكريم علي البنين فقط ويحرم منه البنات.

هذا و عقدت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالمعطي والنائب محمد حمزة، والنائب يوسف عامر، بشأن إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر.