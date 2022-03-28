/688791/خبير-علاقات-دولية--القمة-العربية-تأتي-ضمن-جهود-مصر-في-اهتمامها-بالدول-العربية

أكد دكتور أحمد سيد خبير العلاقات الدولية على أن علاقات القمة الرباعية بين مصر والأردن والعراق والأمارات مهمة فى التوقيت والدلالات والتداعيات .

دوت الخليج

وقال سيد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز أن هذه القمة تأتى فى سياق التحركات العربية التى تقودها مصر بإعتبار مصر قاطرة العمل المشترك فى مجال التحديات المتزايدة, موضحا:" يعنى العالم بيشهد أزمات عالمية لها إرتدادات وإنعكاسات على منطقة الشرق الأوسط وبالتالى لابد من وجود رؤية عربية موحدة للتعامل مع هذه التحديات العالمية لتجميد المنطقة العربية من أى إهتزازات فى الأبعاد المختلفة".

وفى هذا الإطار اشار سيد الى أن القمة الرباعية تأتى فى سياق الجهود المختلفة التى تقوم بها مصر فى إهتمامها بالدول العربية ,وذلك للم الشمل العربي وتعزيز تضامن الدول العربية للحفاظ على النظام الإقليمى العربي ودعم العلاقات العربية البينية ,فضلا عن تعزيز هذه العلاقات فى الجوانب الأقتصادية والتنمية ليعود بالنفع على شعوب المنطقة.

خبير علاقات دولية : القمة العربية تأتي ضمن جهود مصر في اهتمامها بالدول العربية

واشار سيد إلى أن الهدف الأساسي للقمة الرباعية هو توحيد الجهود العربية وتعزيز التنسيق والتشاور العربي للتعاون مع كل هذه التحديات والأزمات,وذلك لأن منطقة الشرق الأوسط فى قلب العالم فضلا عن أنها شهدت أحداث كثيرة وتطورات مهمة من أزمات وتحديات.

وتابع سيد:” الرئيس السيسي دائما حريص على ألية التشاور المباشرة مع الرؤساء ,مشيرا الى زيارته الشهر الماضى للسعودية ثم الأمارات, فضلا عن استقبالة لولى عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد فى شرم الشيخ. واكد سيد على أن مواجهة التحديات تحتاج إلى أكثر من مسار أولها تعظيم التعاون العربي للحفاظ على الأمن القومى العربي,مؤكدا:" الدول العربية لديها الامكانيات التى تمكنها من تقليل الأعتماد على الأخر وهذا يساهم فى تقليل الازمات على المنطقة ".

التنسيق العربي

واشار الى ان المسار الثانى يتمثل فى التنسيق العربي وذلك لتعظيم المصالح العربية ,وتابع :"المسار الثالث هو العمل المشترك لتسوية مصادر التهديد العربية كالازمات العربية وبعض الصراعات,مشيرا الى ان كل هذا يؤكد القوة العربية ويجعل العرب فى مكانة أفضل ,فضلا عن تحقيق المكاسب العالمية وتقليل الخسائر الناجمة عن هذه التحديات .

واردف سيد أن الأتصال الهاتفى بين السيسي والملك سليمان يؤكد على وقوف مصر دائما بجانب السعودية وأن مصر تدعم الأمن القومى السعودى وترفض أى تهديدات خارجية للسعودية ,مستكملا:" إن مقولة أمن الخليج هو جزء من الأمن القومى المصرى هى مقولة حقيقية ترجمت على أرض الواقع ,وبالتالى هذه التحركات تعكس دائما أن مصر تقوم بالتنسيق العربي وتحقيق الترابط والتكامل العربي على مساراتها المختلفة, يعنى مثلا المسار الاقتصادى رأينا العلاقات العربية شاهدت طفرة إقتصادية ,ذى التعاون الأقتصادى المصرى السعودى هناك رؤية 2030 فى السعودية و2030 فى مصر , وبالتالى هذة العلاقات الثنائية تمثل دفعة للتعاون العربي بشكل عام".