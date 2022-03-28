مؤسس «شباب بتحب مصر» يُشارك في الاجتماع العربي للقيادات الشابة بالإمارات

/688782/مؤسس-شباب-بتحب-مصر-يشارك-في-الاجتماع-العربي-للقيادات-الشابة-بالإمارات

عضو مجلس الشباب العربي للتغيرات المناخية..

شارك رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر عضو مجلس الشباب العربي للتغيرات المناخية في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي يُعقد بدولة الإمارات في الفترة ٢٨-٣٠ مارس، تحت مظلة القمة العالمية للحكومات وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وستجمع الجلسات المنعقدة خلال فاعليات الاجتماع، وزراء الشباب العرب ونخبة من الشباب لبحث أهم القضايا في العمل الشبابي وتوحيد الجهود وتقريب الأجندات في هذا القطاع.

دوت الخليج

"شباب بتحب مصر" يُشارك في الاجتماع العربي للقيادات الشابة بالإمارات

انطلاقًا من أهمية دور منظمات المجتمع المدني والقيادات الشابة في التوعية بقضية المناخ.

وتأتي المشاركة المهمة لأحمد فتحي في هذه التجربة الرائدة بعد اختياره عضوًا بمجلس الشباب العربي للتغيرات المناخية، الذي يضم ١٢ شابًا يمثلون ثمان دول عربية، وقع عليهم الاختيار خلال تشكيل المجلس في يناير 2021، لمناقشة دور الشباب في العمل المناخي والتحضير لمؤتمري الأمم المتحدة لتغير المناخ القادمين Cop 27- 28.

وكان وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، شارك في المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الإجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تحت عنوان " الشباب والإدارة المحلية".

حيث حضر المائدة المستديرة، محمد أنور السادات رئيس الجمعية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت.

وبدأت المائدة المستديرة بجلسة بعنوان "مستقبل الإدارة المحلية.. اللامركزية بين الواقع والمأمول"، والتي أدارها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمتحدثين.

وأكد المشاركون في الجلسة، علي أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية ووجود أحزاب قوية قادرة علي التأهيل والتدريب علي المحليات، وأشادوا بما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تنظيم تدريبات للمحليات في كافة المحافظات .

واختتمت الفعاليات بجلسة بعنوان "دور المحليات في مكافحة الفساد وإقرار النزاهة والشفافية "، والتي أدارتها إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب احمد علي كمتحدثين، واستقر الحضور علي ضرورة التحول الرقمي للمحليات في ظل وجود كوادر حقيقية قادرة علي تطبيق التحول الرقمي .