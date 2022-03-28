/688765/طارق-العوضي-معتذرا-عن-حضور-عزاء-رجائي-عطيةيؤلمني-تصرف-اسرة-الراحل-تجاه-عدد-من-المحامين

عبر طارق العوضي، المحامي بالنقض عن استيائه لما بدر من أسرة النقيب الراحل رجائي عطيه من رفضهم حضور رموز بعينهم من المحامين عزاء الفقيد.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر بيان عاجل له مضيفا:” ألمني كثيرا ما تردد حول رفض اسرة النقيب الراحل رجائي عطيه حضور رموز بعينهم من المحامين عزاء الفقيد .. ويبدو ان هناك كشوف مسموح لهم بحضور العزاء واخري غير مسموح لهم بالحضور “.

طارق العوضي معتذرا عن حضور عزاء رجائي عطية:«يؤلمني تصرف اسرة الراحل تجاه عدد من المحامين»

وأضاف:” لذلك فانني واذ اتقدم الي جموع محامي مصر بخالص العزاء في وفاة نقيب المحامين ولاني لا اعلم اذا كنّت ضمن المسموح لهم بالحضور من عدمه واحتراما لاصحاب العزاء واسرة الفقيد رحمه الله ورفضا لما تم وخوفا من ان يتحول هذا الامر الي تقليد نقابي يكرس مشاعر الكراهية والاقصاء فانني اعتذر عن حضور العزاء باعتباري احد اللذين كانوا مختلفين مع طريقة ادارة سيادته للنقابة خلال عامين منصرمين .. نسال الله العافيه للجميع وان ينقي قلوبنا جميعا من مشاعر الغل والكراهية وان يدار الخلاف النقابي بطريقة تليق بعظمة وجلال مهنة المحاماه وقيمها وتقاليدها”.