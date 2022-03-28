عاجل- 15 سؤالا فى 45 دقيقة.. مواصفات ومقررات امتحان الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لكتاب دورى أصدرته وزارة التربية والتعليم، بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائى لشهرى فبراير ومارس للعام الدراسى 2021/2022، جرى دمج اختبارات شهرى فبراير ومارس باختبار واحد فقط، وهذه أبرز المعلومات عن الامتحانات: - يؤدى الطلاب الامتحان فى المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس. - يوضع الامتحان من بنك أسئلة وزارة التربية والتعليم. - يضع الامتحانات موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية. - كل مدرسة امتحان منفصل. - عدد أسئلة الامتحان فى كل مادة 15 سؤالا. - الامتحان من 30 درجة لكل مادة. - زمن الامتحان 45 دقيقة لكل مادة. - هذه الآلية تطبق على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وأيضا بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة. - تعقد اختبارات المواد خارج المجموع عن طريق المدرسة. جدول الامتحان وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهرى يناير وفبراير كالتالى: السبت 2/ 4/ 2022: اللغة العربية والتربية الدينية الأحد 3/ 4/ 2022: العلوم والمهارات المهنية الاثنين 4/ 4/ 2022: الدراسات الاجتماعية والتكنولوجيا ICT الثلاثاء 5/ 4/ 2022: اللغة الانجليزية الأربعاء 6/ 4/ 2022: الرياضيات المقرر فى الامتحان اللغة العربية: المحور الثالث كاملا. التربية الدينية: المحور الثالث+ من المحور الرابع العقيدة فقط حتى الدرس الثالث. العلوم: الوحدة الثانية+ الوحدة الثالثة حتى النشاط رقم 7. المهارات المهنية: المحور الثالث حتى الدرس رقم 10 (السلامة فى المنزل). الدراسات الاجتماعية: الوحدة الأولى+ الوحدة الثانية حتى درس رقم 4. التكنولوجيا ICT: المحور الثالث+ المحور الرابع حتى الدرس رقم 2. اللغة الانجليزية: الوحدات 7 و8 و9 و10 منهج Connect. الرياضيات: باقى الوحدة السابعة+ الوحدة الثامنة+ الوحدة التاسعة حتى رقم 14.

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