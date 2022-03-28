عاجل- الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها للطقس غدًا الثلاثاء، بحيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالي حار على جنوب الصعيد بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.





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