وزيرة التخطيط: رفعنا حجم الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية 300%

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر رفعت حجم الاستثمار فى التكنولوجيا، خلال العام الماضى، بنسبة تزيد على 300%، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجى أصبح من الأمور المهمة والمؤثرة على الاقتصاد والمستقبل، وأن التحديات التنموية فرضت الإسراع بالتنمية التكنولوجية والبشرية.





وقالت وزيرة التخطيط - فى تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على هامش مشاركتها فى فعاليات قمة "انفستوبيا" للاستثمار: "مصر كثفت جهودها لدعم رقمنة الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تواكب الاقتصاد الرقمى". وأشارت إلى أن التكنولوجيا تؤثر على وظائف المستقبل ما يتطلب التركيز على تأهيل العنصر البشرى، لافتة إلى أن جائحة (كوفيد-19) أجبرت الجميع على إجراء اختبارات وميكنة القطاع الصحى والتعليمى والخدمات الحكومية والبنية البشرية.

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