تعليم الشيوخ تناقش مقترح ممثل الأغلبية بشأن مكالمات الدعاية والإعلان بالهواتف المحمولة ..وتمنح الحكومة 30يومًا للرد

/688761/تعليم-الشيوخ-تناقش-مقترح-ممثل-الأغلبية-بشأن-مكالمات-الدعاية-والإعلان-بالهواتف-المحمولة-وتمنح-الحكومة-30يوما-للرد

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، بمنح الهيئة القومية للاتصالات، و وزارة الاتصالات مهلة شهر من تاريخ انعقاد اللجنة اليوم، لدراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بشأن احترام الخصوصية وتنظيم مكالمات الهاتف المحمول في الأغراض الدعائية.

دوت الخليج

جاء هذا خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن احترام الخصوصية وتنظيم مكالمات الهاتف المحمول في الأغراض الدعائية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، في عرضة للاقتراح أن بعض الشركات الخاصة بالدعاية والإعلان دأبت علي اجراء مكالمات هاتفية من خلال الهاتف المحمول الي إرقام مختارة و دون أن يشار إلي هذه المكالمات وانها واردة علي سبيل الدعاية والاعلان، لافتا إلى أن المتلقي للمكالمة يتفاجئ بأن المتصل ما هو إلا مندوب إعلانات ودعاية يسعي لتسويق منتج او سلعة او خدمة معينة.

ولفت النائب حسام الخولي، إلى أن تكرار هذة الظاهرة تتسبب للمتلقي فى إحراج بالغ وازعاج شديد، مضيفا” وهو ما يجعل البعض في سبيلة للتخلص من هذا الازعاج الي عدم الرد علي الهاتف ولاعلى أى مكاملة علي الرغم من أنه من المحتمل أن تكون هناك مكالمات هامة ومصيرية “.

واقترح الخولي للتغلب علي هذه الظاهرة، أن تكون جميع المكالمات الواردة علي سبيل الدعاية والإعلان من شركات أو أشخاص مرخص لهم بهذا الامر، ومعلوم هواتفهم ومسجلين بهذه الصفة لدي الهيئة القومية للاتصالات .

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الهيئة القومية للإتصالات منح أرقام محددة للشركات أو الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذا العمل للدعاية والإعلان، موضحا أن هذه المكالمات الواردة تظهر للمتلقي تحت مسمي دعاية وإعلان وليست أرقام دون مسمي بما يتيح للمتلقي الفرصة للرد أو عدم الرد إن شاء، ذلك دون خوف من أن يفوتة مكالمات قد تكون هامة وذات قيمة واهمية بالنسبة له.