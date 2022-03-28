دينية النواب تناقش مقترح نائب التنسيقية بشأن المساواة بين البنين والبنات فى الالتحاق بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها..فيديو

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/688756/دينية-النواب-تناقش-مقترح-نائب-التنسيقية-بشأن-المساواة-بين-البنين-والبنات-فى-الالتحاق-بكلية-القرآن-الكريم-للقراءات-وعلومهافيديو
عقدت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالمعطي والنائب محمد حمزة، والنائب يوسف عامر، بشأن إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر.
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وفي هذا الإطار، قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إنشاء إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر يعد حق دستوري وتفعيل حقيقي لإرادة الدولة المصرية في عدم التمييز بين البنين والبنات في الحقوق والواجبات.
وأضاف تركي: خريجي معاهد القراءات من البنين أخذوا جزء من حقهم بعد مرحلة طويلة فعلي مدار8 سنوات تعلموا علوم شرعية سليمة وتعلموا أشرف العلوم وهي علوم القرآن، لافتا أن الدولة المصرية رائدة فهي التي علمت باقي الدول علوم القرآن وعلوم القراءات، والكثير من قراء دول الإسلامية الكبيرة تعلموا علوم القرآن في مصر.
المساواة بين البنين والبنات فى الالتحاق بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها
وتابع عضو مجلس الشيوخ: نتحدث عن علم لابد أن يكون له الدعم المستمر وأن نولي له اهتمام الخاص ويتمثل ذلك في كلية القرآن الكريم، ونريد أن نولي أبنائنا خريجي معاهد القراءات من البنات نفس الحقوق التي حصل عليها البنين، فنحن نتحدث عن احتياج حقيقي لبناتنا بعد المرور بـ 8 سنوات تعليم، ومن غير المقبول أن تجلس الفتاة في البيت بعد الحصيلة العلمية الكبيرة التي حصلت عليها.
وأكد تركي، أن هناك تحديات يواجهها المجتمع من انحرافات فكرية واستغلال لعقول الشباب، وينتج عن ذلك بيئة خصبة لمجموعة تحيد عن المنهج السليم، مضيفا:ما نريده هو استكمال تعليم بناتنا في حضن الدولة المصرية من خلال المنهج الأزهري الوسطي السليم.
واستكمل عضو مجلس الشيوخ: رغبتنا أن يكون هناك اهتمام وفرصة لاستكمال بناتنا تعليمهم بعد الدراسة في معاهد القراءات، لذلك تركيزنا في المقترح أن يتم إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر لاستكمال البنات خريجي معاهد القراءات تعليمهم أسوة للبنين.
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