اسما ابراهيم مقدمة برنامج حبر سري في ضيافة موقع دوت الخليج

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تحل الاعلامية اسما ابراهيم مقدمة برنامج حبر سري في الساعات القليلة المقبلة، ضيقة على موقع دوت الخليج، لتكشف للجمهور اسرار لأول مرة حول حياتها الشخصية.

دوت الخليج يرصد حلول اسما ابراهيم ضيفة على موقع دوت الخليج

تتحدث أسما ابراهيم خلال ضيافتها على موقع دوت الخليج عن فكرة برنامجها حبر سري، الذي حقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه، وعن تفاصيل عمل موسم جديد تشارك به في رمضان 2022 وكواليس البرنامج، فضلا عن أسرار تكشفها لأول مرة حول حياتها الشخصية والفنية.

من ناحية اخرى، تشارك الإعلامية اسما ابراهيم في السباق الرمضاني 2022 ببرنامج حبر سري وظهر خلال البرومو التشويقي التي نشرته اسما ابراهيم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام العديد من الأحداث والتصريحات والاسألة المشوقة بين ضيوف برنامج حبر سري رمضان 2022، والإعلامية اسما ابراهيم، بدأت بتوافد عدد من النجوم على البرنامج مثل أمير كرارة وسوسن بدر وشيرين رضا.

تصريحات جريئة لشيرين رضا في حبر سري رمضان 2022

فجرت شيرين رضا تصريحات جريئة خلال البرومو التشويقي لبرنامج حبر سري رمضان 2022، كان من بينها رأيها عن انسحاب مصطفى درويش من فيلم الملحد الإعلامي ابراهيم عيسى، لترد شيرين: «أنا معرفش مين الممثل دا بصراحة»، وقالت في تصريح اخر: «كل الكدب بيوجعني».

غناء وائل جسار وبكاء احمد السعدني في حبر سري رمضان 2022

ووقع برنامج حبر سري على الضيوف بمشاعر مختلفة فبعضهم تغني خلاله وكان سعيد مثل وائل جسار، وبعضهم انهار بالبكاء وبدو على ملامحه الحزن كالفنان أحمد السعدني، وشيرين رضا وسوسن بدر وامير كرارة.

هذا وتعرض لاعب كرة القدم كهربا لموقف محرج بسبب برنامج حبر سري، بعدما وقع في فخ أسألة اسماء ابراهيم، عندما سألته عن موقفه عندما كان يلعب في نادي الزمالك ويحرز اهداف في فريق الأهلي، ليجيب بأنه كان لمصلحته، فسألته بخباثة: «فين الانتماء».

الموسم الأول من حبر سري

جدير بالذكر، أنه حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.