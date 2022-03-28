نشرة أخبار الفن: وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا.. الموعد الجديد لحفل مروان بابلو بالإسكندرية بعد تأجيلها.. الإعلامي مصطفى بكري يهاجم MBC بسبب إنتاجها مسلسل «من شارع الهرم إلى»

/688749/نشرة-أخبار-الفن-وفاة-الفنان-عهدي-صادق-عن-عمر-يناهز-71-عاما--الموعد-الجديد-لحفل-مروان-بابلو-بالإسكندرية-بعد-تأجيلها-الإعلامي-مصطفى-بكري-يهاجم-MBC-بسبب-إنتاجها-مسلسل-من-شارع-الهرم-إلى

شهدت الساحة الفنية اليوم الأثنين الموافق 28 من شهر مارس الجاري، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه كما شهدت العديد من الأشياء الحزينة، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أبرز الأحداث الفنية اليوم.

وفاة الفنان عهدي صادق

توفى الفنان عهدي صادق اليوم الموافق 28 من مارس الجاري لعام 2022 عن عمر يناهز 71 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية ونقله للعناية المركزى الأيام الماضية والتي أسفرت عن وفاته منذ قليل، والفنان عهدي صادق من مواليد عام 1950 وبدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار محدودة وقد ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عمل خلال مسيرته الفنية.

الموعد الجديد لحفل مروان بابلو بالإسكندرية

تم تأجيل حفل مروان بابلو خلال الأيام الماضية نظرًا لسوء الأحوال الجوية ولكن قد أعلن الرابر مروان بابلو عن التفاصيل الجديدة للحفل المقرر إقامته بالإسكندرية، وقد أعلن مروان بابلو عن التفاصيل الجديدة لحفل الإسكندرية المؤجل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن طريق نشر صورة لبوستر الحفل وعلق عليها: إحنا أسفين جداً علي التأجيل اللي حصل لظروف خارجة عن إرادتنا، المعاد الجديد للحفلة هيكون يوم ١٣ مايو إن شاء الله في نادي الاتحاد الجديد بالاسكندرية.

مصطفى بكري ومسلسل «من شارع الهرم إلى»

أثار مسلسل «من شارع الهرم إلى» المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم الجدل بشكل كبير، بمجرد طرح الإعلان الدعائي له، الذي تدزر قصته حول المرأة المصرية وأنها تتمثل في صورة راقصة، تحاول اختطاف الرجال الخلييجين من زوجاتهم، وفجر الإعلامي مصطفى بكر مفاجلأة بشأن جهة إنتاج المسلسل خلال منشور من صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» عن جهة الإنتاج وبعض التفاصيل الأخرى: مسلسل ( من شارع الهرم إلي ) ثبت أنه من إنتاج محطة إم . بي .سي، الكويت الشقيقة رفضت تصوير المسلسل علي أراضيها إحتراما للمرأة المصرية، رغم أن مؤلفة المسلسل كويتيه.

وتابع: شكرا لـ" الكويت" قيادة وشعبا ، الكره الآن في ملعب إم . بي .سي ، فهل تتوقف عن الإساءه، أم أنها ماضية في طريقها المرفوض ؟!

كرستين ستيورات تُقبل خطيبتها ديلان ماير في أوسكار 2022

انطلق أمس حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 والذي تصدر محركات البحث، نظرًا لبعض اللقطات الغريبة التي حدثت وجاءت على رأسهم الممثلة الأمريكية كرستين ستيورات التي أثارت الجدل بمجرد وصولها إلى الحفل، وظهرت كرستين ستيورات على السجادة الحمراء للحفل بملابس غريبة حيث أرتدت شورت باللون الأسود على قميص أبيض وجاكيت أسود واعتمدت إكسسوارات رقيقة وكانت قصة الشعر تليق بها.

وقد نشرت مجلة Variety عبر صفحتها الرسمية بتويتر، مقطع لكرستين ستيورات أمام عدسات المصورين لإلتقاط الصور برفقة خطيبتها الممثلة والسناريست ديلان ماير، وقد تم التقاط صورة لهم أثناء تبادلهما قبلة على الريد كاربت.