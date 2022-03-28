/688719/غداالبرلمان-يحدد-موعد-لمناقشة-طلبنائبة-مستقبل-وطن-بشأن-سياسة-الحكومة-لدعم-القطاع-الخاص

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، غدا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن سياسة الحكومة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات .

دوت الخليج

غدا..البرلمان يحدد موعد لمناقشة طلب«نائبة مستقبل وطن» بشأن سياسة الحكومة لدعم القطاع الخاص

هذا ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون سلامة السفن، و قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

كما تقر الجلسة الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022، وأيضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022.

كما تشهد الجلسة العامة برئاسة جبالي أيضا، المناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتباراً من الأول من أبريل 2022، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن.