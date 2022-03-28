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نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني.. يتسائل العديد من الطلاب واولياء الأمور لمعرفة موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 للترم الثاني، وذلك بعد الاعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم بشأنها.

دوت الخليج

وحسب ما اكدت عليه وزارة التربية والتعليم فإن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في الترم الثاني سوف يبدأ الأحد الموافق 8 مايو 2022، وتستمر هذه الامتحانات ليوم الخميس والذي يوافق يوم 12 مايو 2022.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

وتتطلع العديد من الطلاب لمعرفة النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي ، حيث تصدرت هذه الكلمات البحثية مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، من اجل البحث عن هذه النماذج.

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ووفقا للكتاب الدوري الذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي ، فان اختبارات الصف الرابع الابتدائي من المقرر ان تتم لمدة خمسة ايام تبدأ من يوم 8 مايو وحتى يوم 12 مايو .

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الأول

وايضا من المقرر ان تكون اختبارات الصف الرابع الابتدائي بالمدارس بالنظام التقليدي ، حيث عمل فترة امتحانية كاملة لكل مادة خاصة بها، وايضا وسط اقامة العديد من الاجراءات الاحترازية من اجل منع تفشي فيروس كورونا.

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وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم أن النموذج المعد للامتحانات يتيح للطلاب التدرلايب على الاخبتارات وذلك بوضع نماذج استرشادية، من شأنها اتاحة فرصة للطلاب بشالن التعرف على الاختبارات وانظمة الاسئلة وطريقة الاجبابة عليها بشكل جيد ، بما يضمن عدم توتر االطلاب اثناء اداءهم للامتحانات وخروجهم بنتائج جيدة.