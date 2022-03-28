/688746/نائب-التنسيقية-ينجح-فى-تخصيص-قطعة-أرض-لإنشاء-مجمع-المدارس-ومجمع-خدمات-حكومية

نجح النائب أحمد رمزي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الحصول علي قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مجمع المدارس ومجمع خدمات حكومية تقرب من قرية ذات الكوم بمساحة 21000متر ، والتي تم الاستغناء عنها من وزارة الري رقم ٩٥٦ لسنة ٢٠١٦، وكذلك توسعة طريق الجلاتمة نكلا.

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الحصول علي قطعة أرض لإنشاء مجمع المدارس ومجمع خدمات حكومية

وجة رمزي الشكر والتقدير إلي كل من اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ،واللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الابنيه التعليمية وجميع العاملين بهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، وكيل زارة الرى وجميع العاملين بوزارة الري، ومحمد عبدالسلام مدير مديرية الرى والصرف بالجيزة، ومحمد عبد الراضى رئيس مجلس مدينة منشأة القناطر وجميع العاملين بمجلس مدينة منشأة القناطر.

تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب

و تشهد الجلسة العامة غدا مناقشة الطريقة إلتي يتم إقرارها بالموافقة على اتفاق قرض إطار سياسات التنمية داخل الدولة المصرية للعمل علي تحقيق النمو الشامله المستدامة بين الدولة المصرية والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ يصل الي 360 مليون دولار، الذي تم التوقيع علية بتاريخ 18/1/2022، والذي تم صدورة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 109 لسنة 2022.

ويتم أيضا مناقشة الطريقة إلتي يتم إقرارها بالموافقة على اتفاق قرض إطار سياسات التنمية داخل الدولة المصرية للعمل علي تحقيق النمو الشامل المستدام بين الدولة المصرية والبنك الدولي ليتم اعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار ،إلتي تم التوقيع عليها بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 110 لسنة 2022.

كما تشهد إيضا المناقشات في المشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية من شهر 7 الي شهر 4 ، ويتم إيضا زيادة الحافز الإضافي إلي كل العاملين بالدولةالمصرية ، وبتقرير المنحة الخاصة الي كل العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وإيضا زيادة المعاشات المدنية، والمعاشات العسكرية، إنطلاقا من الأول من أبريل 2022.

وإيضا مناقشة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن اصدار القانون التنظيمي لممارسة العمل الأهلي، وإيضا مشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشرأعضاء اخرين ، في ذات الشأن.