تشييع جنازة عهدي صادق في حضور نجوم الفن.. أبرزهم أشرف زكي ومحمود حميدة «صور»

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شُيع مساء اليوم الإثنين، جنازة الراحل عهدى صادق من الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة في حضور عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر والنجم محمود حميدة.

دوت الخليج يرصد تشيع جنازة الفنان عهدي صادق.

وفاة عهدي صادق

و توفى الفنان عهدي صادق، صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. وكتبت ابنة شقيقه سامية جاهين على "فيسبوك" أن الراحل "ارتاح من آلام المرض"، وأن الجنازة تقام عصر الإثنين بالكنيسة الإنجيلية في القاهرة الجديدة.

أزمة عهدي صادق الصحية

ونقل صادق مؤخرا إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية

كان الفنان صبري عبدالمنعم، قد أعلن في وقت سابق، عن دخول الفنان عهدي صادق العناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب "عبدالمنعم"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى في حالة غير جيدة.. ادعوا له بالشفاء".

السيرة الذاتية للفنان الراحل عهدي صادق

عهدي صادق خريج المعهد العالى للفنون المسرحية وبدأ مسيرته الفنية عام 1969 بعدد من الأدوار الصغيرة.

قدم ما يقرب من 300 عمل فى السينما والدراما، و من أشهر أدواره مسلسل ليالى الحلمية.

كان يتميز بأداء الأدوار الصعبة التي تظل في ذاكرة المشاهدين خاصة فى الأعمال التلفزيونية مثل مسلسلات: (ليالي الحلمية) 1987، (رأفت الهجان ج1) 1987، (بوابة الحلواني) 1992، (أرابيسك) 1994، (حلم الجنوبي)1995، (زيزينيا) 1997، (جحا المصري) 2002، (فارس بلا جواد) 2002، و(هيمه) 2008. كما شارك صادق في عدة أفلام سينمائية، مثل: (المتوحشة) 1979، (أنياب) 1981، (الكيف) 1985، (اليوم السادس) 1986، (شحاذون ونبلاء) 1991 وغيرها.

آخر أعمال عهدي صادق الدرامية

شارك فى فوازير المناسبات ليحيى الفخرانى وصابرين وهالة فؤاد، وكانت آخر أعماله هو مشاركته فى مسلسل الفتوة أمام الفنان ياسر جلال، ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.