/688744/خاص-فرمان-من-فيريرا-بشأن-إعتزال-شيكابالا-وأيمن-حفني

تداولت بعض الأحاديث حول إعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث البعض حول العلاقة الغير جيده التي تجمع شيكابالا بمديره الفني جيسفالدو فيريرا، إستناداً لتصريحات فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك بأنه ليس في إحتياج فني للاعب.

ولكن كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ دوت الخليج بأن شيكابالا كان يعاني من إصابة خلال الفترة الأخيرة ويخضع لفترة تأهيل، وأي أحاديث حول إعتزال شيكابالا أو عدم إقتناع فيريرا به هو عاري عن الصحة تماماً.

مؤكداً أن فيريرا يتابع حالة شيكابالا الطبية للإعتماد عليه خلال الفترة القادمة، وأنه تحدث معه كقائد للفريق حول أهميته للم شمل اللاعبين مرة أخرى للمنافسة على بطولتي الدوري والكأس، نافياً كل ما تردد حول إعتزال اللاعب بنهاية الموسم.

ونفس الأمر لأيمن حفني الذي يثق البرتغال في قدرات اللاعب الفنية، خاصة أنه كان أهم أسلحته خلال ولايته الاولي، وأعطى له الثقة خلال التدريبات الأخيرة ويقوم بتجهيزه للمشاركة بالمباريات القادمة.

انتظام شيكابالا وأيمن حفني في التدريبات الجماعية

وشهد مران الزمالك بالأمس انتظام ثنائي الفريق محمود عبد الرازق ششيكابالا، وأيمن حفني، والتي جاء غيابه في السابق بسبب الإصابة.

وتماثل “شيكابالا” للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في عضلة السمانة وشارك في التدريبات بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وفي نفس الوقت شارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في مران اليوم بصورة طبيعية بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي.

إطلاق أسماء الشهداء على صالات النادي

وأشار مرتضى منصور في حديثه خلال تكريم أسر الشهداء في الزمالك، أن ممدوح عباس، وهاني العتال، وهاني شكري، سبق ورفع عليه الرباعي قضية بسبب عمل عضويات لأسر الشهداء، مجانية بالنادي.

وأضاف مرتضى : " أنا لحد دلوقتي بعمل عضويات لأسر الشهداء، وهفضل أعملها ولسه عامل الصبح لبعض منهم".

وأردف: "عضويات أسر الشهداء في نادي الزمالك، دا أقل شئ يكن تقديمه لهم، لأن دول فعلاً اللي ضحوا سواء بالأبناء أو الزوج أو الأب، وهعمل كل يوم واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط".

واختتم مرتضى حديثة: " الزمالك أول نادي يطلق أسماء الشهداء على صالات وحمامات السباحة بالنادي، علشان دول فعلاً الأبطال الحقيقين".