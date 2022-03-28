غرامات بالجملة على الترجي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ قليل عن حرمان نادي الترجي التونسي، من الحضور الجماهيري له خلال مبارتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأعلن الترجي اليوم الإثنين في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تلقى اخطارا من كاف بتسليط عقوبة بخوضه مباراتين من دون حضور الجمهور.

بسبب تطبيق العقوبة على الترجي

ويلتقي الترجي التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات على ملعب رادس.

وجاءت العقوبة بسبب استخدام جماهير الترجي للالعاب النارية وإلقاءها على أرض الملعب بجانب إلقاء القوارير في مبارة الفريق ضد النجم الساحلي بالجولة الثالثة.

وتعد العقوبة تنفيذا لعقوبة سابقة مؤجلة ضد الترجي في النسخة الماضية من المسابقة، التي ضمن الترجي تأهله الى دور الثمانية بجانب شباب بلوزداد الجزائري عن المجموعة الثانية.

غرامة النجم الساحلي

وعلى الجانب آخر تلقى فريق النجم الساحلي أيضا اخطارا بدفع غرامة مالية بقيمة 7500 دولار بسبب أحداث مباراته في الجولة الاولى ضد شباب بلوزداد الجزائري بجانب غرامة مالية أخرى بقيمة 10 آلاف دولار بسبب أحداث مباراة الترجي في الجولة الرابعة.

كما سيخوض النجم مباراة الجولة السادسة ضد جلاكسي من دون حضور الجمهور، بعد أن ودع الفريقان المسابقة رسميا باحتلالهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وكشف كاف، عبر بيان رسمي، أن القرعة سيتم إجرائها يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2022، في الساعة الحادية عشر ظهرًا بمقره في القاهرة.

وحسمت الفرق المتأهلة للدور الربع نهائي، إلا البطاقة الثانية من المجموعة الأولى من البطولة، والتي ما زالت حائرة بين الأهلي والهلال السوداني.

كما شهدت الجولة الخامسة والتشكيل على غياب لاعبي الأهلي والزمالك، من التشكيل المثالي، بعد تعادل الأبيض مع بترو أتليتكو، وفوز الأحمر على المريخ السوداني بثلاثية.

التشكيل المثالي للجولة الخامسة:

حراسة المرمى: أحمد عبد القادر (شباب بلوزداد).

خط الدفاع: مورينا (صن داونز)، سفيان بوشار (شباب بلوزداد)، عبد القادر بدران (الترجي)، إلياس أحداد (الرجاء).

خط الوسط: موكوينا (صن داونز)، غيلان شعلالي (الترجي)، أكرم جحنيط (وفاق سطيف).

خط الهجوم: حميد أحداد (الرجاء)، كينجسلاي إيدو (الترجي)، رياض بنعيد (وفاق سطيف).