دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية للدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ

/688742/تحيا-مصر-ينشر-السيرة-الذاتية-للدكتورة-إيناس-عصمت-عبد-الحميد-عضو-مجلس-الشيوخ

أدت الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة،اليوم، اليمين الدستورية، عضوا بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب الراحل إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.

وينشر موقع دوت الخليج السيرة الذاتية، للدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ.

البيانات الشخصية

الاسم: ايناس عصمت عبد الحميد عز

الجنسية: مصرية

اللغات: العربية، الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية

التعليم الأساسي:

المدرسة الألمانية للراهبات بالقاهرة حاصلة بالإضافة للشهادة المصرية على شهادات المعادلة (الدبلوم الألمانية) بتفوق

التعليم العالي:

دكتوراه من جامعه برونيل بالمملكة المتحدة قسم نظم المعلومات و الحوسبه (قسم علوم الحاسب حاليا) كليه نظم

المعلومات و الرياضيات (كليه الهندسة التصميم، و العلوم التطبيقية حاليا) لرساله بعنوان Management“

۲۰۰۱-Support Systams Integration".

• دبلوم في تطوير البرمجيات (۹ اشهر)- مركز تكنولوجيا المعلومات، وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات يمكن استكماله بالتعاون مع جامعات اجنبيه للحصول على درجة الماجستير وفقا للاتفاقيات المتاحة)-١٩٩٥ ماجستير ادارة الاعمال- جامعة الزقازيق- رساله بعنوان Integrating Docision Support and Expert" ۱۹۹۳ Systems" *

بكالوريوس العلوم الإدارية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تخصص حاسب الى و نظم معلومات-امتياز مع مرتبه الشرف الأولى الترتيب الأولى على الدفعة و الأكاديمية.

الوظائف الحالية

القائم بعمل عميد كليه العلوم الإدارية - أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أغسطس ٢٠١٩

- الوقت الحالي استاذ بقسم الحاسب الآلي و نظم المعلومات أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مايو ٢٠١٤

- الوقت الحالي استاد زائر شرقی قسم علوم الحاسب كلية الهندسة و التصميمات و العلوم التطبقية لندن، المملكة المتحدة – ۲۰۰۲-الوقت الحالي

استاد (الشاب جزئي)- قسم ادارة المعلوماتية الجامعة الألمانية بالقاهرة ٢٠٠٦- الوقت الحالي

الوظائف السابقة

عميد كليه العلوم الإدارية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سبتمبر ٢٠١٦ أغسطس ۲۰۱۹

رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مايو ٢٠١٤- عطس ٢٠١٦

القائم بعمل رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سبتمبر ۲۰۱۲ سابو

استاذ مساعد بقسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات أكاديمية السادات للعلوم الادارية يناير ۲۰۰۹سايو ٢٠١٤

مدرس بقسم الحاسب الآلي و نظم المعلومات أكاديمية السدات للعلوم الإدارية ۲۰۰۲- يناير ۲۰۰۹

المنسق الأكاديمي للبرنامج الكندي بالتعاون مع جامعة نيوبرونزويك الكندية

نائب المدير العام للشئون الأكاديمية الأكاديمي للبرنامج الكندي بالتعاون مع جامعه نيوبرونزويك الكندية

مدير الجودة مركز البرمجيات- أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

مدرس مساعد بقسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات أكاديمية السادات للعلوم الادارية ١٩٩٤، بنابر ۲۰۰۲

معيد بقسم الحاسب الآلى و نظم المعلومات أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ١٩٨٩- يناير 1994 متدرب- مركز الحاسب الآلي- بنك مصر ایران شهران لصيف كل من ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸

مدرب بشر که جانك للبترول- شهران

الأنشطة السابقة و الحالية

أكاديمية السادات:

المنسق للجنة مكافحة الفساد

عضو لجنه توفيق أوضاع الأكاديمية و المشكلة من معالي السيد الدكتور وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح

الإداري

عضو لجنه تطوير أكاديمية السادات و المشكلة من معالي السيد الدكتور وزير التنمية الإدارية

تطوير لائحة البكالوريوس و افتراح برامج جديده لقسم الحاسب الآلى و نظم المعلومات

. التدريس في البرامج المختلفة سواء تلك الخاصة بالاتفاقيات الدولية سابقا أو الخاصة بالبرامج الحالية

اعداد كتيبات خاصة بقواعد الارشاد الأكاديمي و تدريب المرشدين الاكاديميين البرنامج الكندي سابقا

الاشراف العلمي باختلاف أنواعه

التفاوض الخاص بالاتفاقيات الدولية

الاشتراك في اعداد الاستراتيجيات

اعداد برامج دراسية جديده تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات بالفعل

مؤسس العديد من الانشطة الطلابية وفعاليتها مثل تطوير المسار الوظيفي و ملتقيات التوظف (۱استه) و المعاونة

على ربط الدراسة بالتطبيق

تكوين العديد من التحالفات مثل مع ITIDA للمساهمة في تنمية وتوظيف الطلاب . المشاركة في اعداد و تطوير الاتفاقيات الدولية مثل UNB TOLEDO

جاري التفاوض مع الحدى الجامعات الإنجليزية بخصوص برامج MBA , DBA

جامعه پرونیل:

- المشاركة في الصف الأهلي الخاص بمشاريع مسليه خاصه بالاتحاد الأوروبي و غيرها و الاشتراك في

بعضها مثل OpenScout

مساعدة الطلاب المصريين المسجلين الرسائل علميه بنظام External Supervision ( عمل تطوعي)

المشاركة في العصف الذهني لأنشاء مراكز بحثيه جديده

المشاركة في البحث العلمي مع الزملاء

حضور الندوات و الفعاليات العلمية

حضور بعض دورات و ندوات تطوير اعضاء هيئه التدريس

حضور بعض البرامج التدريبية مثل 10 SAP TERP

الجامعة الألمانية بالقاهرة

الدريس العديد من المقررات في مجال التخصصات الآتية:

Management, Technology-Based Management, Management Technology, Business

Informatics

المشاركة في اجتماعات الاقسام الخاصة بالتطوير مثل الخاصة برامج الماجستير

دعم معاوني أعضاء هيئة التدريس في تحديد النقاط البحثية سواء من خلال التدريس في مقرر السيمينار للماجستير

أو ما يتبعه من دعم

تطوير المحتوى العلمي للمقررات القائم بتدريسها في حدود المسموح (يقتصر على 30% في بعض المقررات)

القيام بعمل الدوات عامه مثل المسارات الوظيفية في نظم المعلومات و غيرها و المشاركة في التنظيم فعاليات دعم

الربط بين المجال الأكاديمي العملي سواء عن طريق TIEC أو دعوه القائم بعمل وزير التنمية الإدارية (تم توظيف بعض الطلاب بناء على ذلك، أو ندوات تربط بين مجالات مختلفة للموضوعات البحثية السنية عن طريق دعوة أعضاء هيئة التدريس من جامعات أجنبية.

الأنشطة الإنشائية

المعاونة في النشاء وحدة تطوير البرمجيات في أكاديمية السادات تحت اشراف ا.د سيد عبد الوهاب رحمه الله

ثم اقتراح استراتيجيات للجودة تحت اشراف ا.د مجدى أبو العلا

تطوير استراتيجية أكاديمية السادات ضمن فريق عمل

تطوير الاتفاقية الخاصة بالتعاون الدولي مع امعه الدوبرونزويك الكندية ضمن فريق عمل بأكاديمية السادات

المشاركة في اقتراح و الشاء وحده علاقات خارجيه بأكاديمية السادات

عمل اتفاقية تعاون بين أكاديمية السادات و ال DAAD لتنمية مهارات اعضاء هيئه التدريس و العاملين

مؤسس لبعض الأنشطة الطلابية مثل تطوير المسار الوظيفي و تم دعوه طلاب الأكاديمية العرض التجربة في

مؤتمر احترافي خاص بذلك

يتم حاليا تأسیس نشاطين جدد

اعداد ندوات لتطوير هيئة التدريس

كعميدات الكلية بأكاديمية السادات تم تكليف منسق لتطوير و تنميه مهارات اعضاء هيئه التدريس و الذي نتج عن أول انشطته سفر بعض الأعضاء عن طريق منح ال USAID , ال Fulbright

اعداد ندوات لتطوير اعضاء هيئة التدريس

ثم تنظيم بعض الندوات من بعض الجهات مثل الاتحاد الأوروبي و DAAD سابقا

المشاركة في الدوه للمركز الثقافي البريطاني للتعريف بمناهج البحث العلمي و الدراسات العليا في بريطانيا

عضوية الجمعيات الثقافية و العلمية

عضو جمعيه خريجي المدرسة الألمانية

الأكاديمية البريطانية لنظم المعلومات (UK Academy of Information Systems (UKAIS

Association of Information Systems (AIS)

(International Student Young Pugwash (ISYP مع العلم أن جمعيه باجواش حاصله على جائزه

نوبل مناصفه عام ١٩٩٥

عضو مجلس ادارة جمعية الباجواش المصري (المنبثقة من بأجواش) .

عضو مجلس أمناء المركز المصري للحوكمة العلمية و التنمية ٢٠١٥-۲۰۱۷ .