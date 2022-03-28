/688739/نجل-عبد-الرحمن-أبو-زهرة--مش-عارف-أقول-إيه-للناس-اللي-بتكسر-على-عربيات-الإسعاف

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية، تم نقله على إثرها للمستشفى وقد كشف محمد أبو زهرة نجله عن تعطل سيارة الإسعاف التي تحمل الفنان في زحام مروري كبير، الأمر الذي أثار غضب محمد أبو زهرة.

دوت الخليج

ونشر محمد أبو زهرة فيديو من زحمة المرور، وعلق عليه قائلًا: رحلة في سيارة الاسعاف من الدقي الي مصر الجديدة في اكتر من ساعة مش عارف اقول ايه للناس اللي بتكسر علي عربية الاسعاف ومش بتفتح اي طريق ربنا يشفيك يا بابا.

وجدير بالذكر، أن حضر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حفل حفيدته البلوجر سارة صبري وسط جو من الفرحة والأجواء السعيدة وظهر خلال العديد من المقاطع يرقص معها، وذلك قبل دخوله المستشفى مرة أخرى.

إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا

وقد أصيب الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة في يناير الماضي بفيروس كورونا المستجد على الرغم من التزامه بالاجراءات الاحترازية اللازمة، واستطاع عبد الرحمن أبو زهرة الانتصار على فيروس كورونا.

وهاتف رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة للأطمئنان عليه، عقب خروجه من المستشفي أثر تعرضه لوكعة صحية بعض إصابته بفيروس كورونا، بأنها لافته رائعة من السيد الرئيس للإطمئنان على أبو زهرة رغم أنشغاله.

معلومات عن عبد الرحمن أبو زهرة

اسمه بالكامل عبد الرحمن محمود أبو زهرة، تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد، عمل موظفًا في وزارة الحربية ثم عين ممثلًا في المسرح القومى عام 1959، شارك في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي، ظهر في أدوار تاريخية وكوميدية ودرام، وتم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008 وكان أول عمل مسرحي له كان مسرحية عودة الشباب لتوفيق الحكيم، شارك في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي.