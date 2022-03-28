«الري» تعلن تنفيذ الأعمال المساحية لما يقرب من 3224 موقعاً بالمبادرة

وجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات، والحرص على نهو كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس علي منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة، والتي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات في مجال الأعمال المساحية، ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى، التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية؛ حيث استعرض الوزير مساهمة هيئة المساحة، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، لتنفيذ الأعمال المساحية، الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة؛ حيث انتهت الهيئة من تنفيذ ما يقرب من 3224 موقعاً، بمختلف محافظات الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن مساهمات المصريين بالخارج، في تمويل مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، فاستطاعوا جمع قيمة 5 ملايين جنيه، من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة حملة التبرعات، التي كانت قد أطلقتها ليلى بينس، مستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة، خلال النسخة الثانية من مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي عقدت باسم: «مصر تستطيع بالتاء المربوطة».