وزير التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏‏مارس الجاري إلى 100%

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيهات لشركتى الجملة العامة ‏والمصرية بصرف الاستعاضات الأولى لشهر أبريل القادم، ‏مشددًا على رئيسى شركتين الجملة ‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعة المقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏





‏ وأشار المصيلحى إلى أنه قد وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن ‏الشركتين التى تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ‏ومتابعتها للتدخل فى حال زيادة طلب المواطن على أى سلعة، مضيفًا أن نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏مارس قد وصل إلى 100%، موضحًا أن الوزارة تضخ ‏يوميًا 3 آلاف طن زيت مناصفة بين اللتر والـ800 جرام ‏و4000 طن سكر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف. ‏ وقال أحمد كمال معاون ‏الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، إن بداية صرف السلع ‏التموينية سيكون متوافقًا مع بداية شهر رمضان وهو ما ‏سيخفف العبء على المواطن فى هذا الشهر الكريم بعد ‏انتشار معارض "أهلا رمضان" والتخفيضات الموجودة بها، ‏مشيرًا إلى أن الوزير شدد على ‏مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد أى مخالفات من ‏منافذ والتعامل معها قانونيا، فضلا عن مديريات التموين ‏التى سوف تقوم يوميا بعمل حملات على منافذ الصرف للتأكد من ‏وصول الدعم إلى مستحقيه والذى تدفع فيه الدولة ما يصل ‏إلى 36 مليار جنيه سنويا لتوفير السلع الغذائية على بطاقة ‏الدعم.‏

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