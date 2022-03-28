وزير الاقتصاد الفرنسى عن لقائه بالرئيس السيسى: مثمر ويدعم علاقات التعاون

جدة - نرمين السيد - كما تقدم وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادى الفرنسى، بالشكر للحكومة المصرية على جهودها المقدرة فى حل المشكلات التى واجهت الشركات الفرنسية، لافتا إلى أن هذا يمثل دليلاً قاطعاً على حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون، والتغلب على أية عقبات قد تواجه هذه العلاقات.

وأشار لومير، إلى اللحظات العصيبة التى يمر بها العالم حالياً جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية، وما لها من عواقب وخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الطبقات الأكثر احتياجا هى الأكثر تضررا من موجات ارتفاع الأسعار عالميا.

وثمّن وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادى الفرنسى، مسار التعاون الجارى بين مصر وصندوق النقد الدولى، من أجل تعظيم الاستفادة من الدعم الذى يقدمه الصندوق إلى الدول فى هذه الظروف، معربا عن دعم حكومته لمسار هذا التعاون بما يدعم تعزيز الاستفادة المصرية من برامج الصندوق.

وأكد دعم بلاده الكامل لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التى يتعرض لها العالم، خصوصًا ما يتعلق بسوق السلع العالمية، حيث تنتج فرنسا نحو 35 مليون طن من القمح سنويا، وتقوم بتصدير ما يقرب من 17 إلى 18 مليون طن من القمح، مبديا استعداد فرنسا للتعاون مع مصر فى هذا المجال.

كما ثمن التعاون المستمر بين حكومتى البلدين فى مجال النقل، مشيرا إلى أنه تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسى بقيادة شركة "ألستوم" الفرنسية، فضلا عن توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول للمترو.

ودعا الوزير الفرنسى إلى توسيع نطاق العلاقات المصرية الفرنسية ومجالات التعاون الاستراتيجى فى شتى المجالات، لا سيما وأن فرنسا ترى مصر بلدا محوريا فى إفريقيا، مضيفا أنه بالنسبة للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، فإن بلاده تمتلك مستويات متعددة من التكنولوجيا والمعرفة والخبرة والإمكانيات فى هذا المجال يمكن أن تقدمها إلى مصر.

من جانبه أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر عملت جاهدة فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، لكى تصبح موردا موثوقا به للطاقة، وأشار إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفرنسى، مستعرضا فى هذا الصدد آليات توريد الغاز وفقا للعقود القصيرة والطويلة الآجل، والكميات المتاحة وفقا للأوقات المختلفة من العام، وموقف التوريدات إلى دول الاتحاد الأوروبى.

من جانبه، استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجالات التعاون القائمة مع فرنسا، وتطورات التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، فى مجال أسواق الجملة لتحسين الأمن الغذائى، وإنشاء شركة مصرية فرنسية مشتركة لإدارة سوق الجملة.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادى الفرنسى، والوفد المرافق له.

حضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.