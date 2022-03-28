بنك الاستثمار الأوروبى: حريصون على استمرار التعاون المثمر مع مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفد بنك الاستثمار الأوروبى برئاسة فلافيا بلانزا مدير التمويل بالبنك، وذلك فى ديوان عام وزارة الصحة والسكان.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة فرص ومقترحات التعاون المستقبلى مع بنك الاستثمار الأوروبى، لدعم المشروعات بالقطاع الصحي، وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم الجامعات التكنولوجية.

وتابع عبدالغفار، أن الوزير ناقش مع وفد البنك، إمكانية التعاون للتوسع فى بناء قدرات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مؤكدًا أن التعاون مع البنك فى مجال إنتاج اللقاحات من الممكن أن يكون مجالاً جيدًا ومثمرًا بين الجانبين فى ظل استراتيجية الدولة لتوطين صناعة اللقاحات فى مصر.

وأضاف أن الجانبين ناقشا فرص التعاون لتقديم الدعم التكنولوجى للجامعات التكنولوجية الحديثة فى مصر، وأكد الوزير أهمية الاستغلال الأمثل للدعم المقترح من البنك، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أهمية دراسة احتياجات المجتمع، لتحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم.

ومن جانبهم، أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبى، حرص البنك على استمرار التعاون المثمر مع مصر فى مختلف المجالات، معربين عن تطلعهم لتوسيع وزيادة فرص التعاون لدعم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بقطاعى الصحة والتعليم.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعى مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الجامعات، والدكتور أحمد الحيوى مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى، والدكتورة سوزان الزناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد المشرف على مشروعات المنح والقروض بوزارة الصحة، وبحضور ممثل من وزارة التعاون الدولى.