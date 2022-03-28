رئيس الوزراء: مصر حريصة على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وفى بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بزيارة وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادى الفرنسي، والوفد المرافق له، مثمنا ارتباط مصر وفرنسا بعلاقات تعاون على جميع الأصعدة، فضلاً عن العلاقات المتميزة التى تجمع قيادتى البلدين.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى لقائه المثمر مع رؤساء وممثلى الشركات الفرنسية من مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" منذ أيام، مشيرا إلى حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه الشخصى على تذليل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية، مشيرا فى هذا السياق إلى اتفاق التسوية النهائية الذى تم توقيعه مع شركة "فيكا الفرنسية"، أحد المساهمين فى شركة أسمنت سيناء.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر وفرنسا يتشاركان الرؤى والمخاوف من تداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية، مؤكدا أنه كلما طالت الأزمة زادت عواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمى، ولافتا إلى أن مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة.

وفى السياق ذاته، تناول الدكتور مصطفى مدبولى عددا من ملفات التعاون التى تحظى باهتمام الجانبين خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، فإن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجارى حزمة من الحوافز لمشروعات الاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما فى ذلك مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما يوجد بالفعل مشاورات جادة فى هذا المجال مع شركات فرنسية من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى للهيدروجين، وهو الأمر الذى يمكن البناء عليه وتوسيع نطاقه خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه فيما يخص مجال تصنيع السيارات الكهربائية، فإن الحكومة أقرت أيضا مطلع شهر مارس الجارى "الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات"، والتى تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.