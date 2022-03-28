«معلومات الوزراء» يعقد لقاء موسعا مع رؤساء اتحاد طلاب الجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه الصادر عنه اليوم، أكد المركز أن اللقاء يأتى فى إطار اهتمامه المتواصل بالشباب وحرصه على عقد لقاءات معهم بشكل دورى وذلك ‏إيمانا منه بأهمية دورهم فى عملية التنمية وضرورة إشراكهم فى عملية ‏صناعة القرار والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم بشكل جيد باعتبارهم قادة ‏المستقبل، وتماشياً فى الوقت نفسه مع سياسة الدولة المصرية والتى تؤكد على أهمية دعم وتمكين الشباب وتعظيم دورهم.‏

وأوضح المركز، أن اللقاء يهدف لتعزيز ودعم قنوات التواصل مع شباب الجامعات المختلفة، فضلاً عن التعرف على دور المركز ومجالات عمله والإمكانيات والخبرات التى يتمتع بها، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره فى منظومة دعم متخذ القرار فى مصر.

وتابع المركز بأنه حريص كل الحرص على دعم مؤسسات الدولة المختلفة خاصة الأكاديمية والبحثية- نظرًا لأهمية دورها- وذلك فى إطار من التشارك والتكامل لخدمة أهداف التنمية المنشودة للدولة المصرية بوجه عام وهو ما يمثل أحد مجالات اهتمام المركز كونه مركز الفكر الحكومة المصرية الذى يدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة ويعمل فى الوقت نفسه على إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن فى إطار من الشفافية.

وتم خلال اللقاء إطلاع الوفد الطلابى على عرض تقديمى كامل عن رؤية مركز المعلومات وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومهام عملها، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة.

وقام الوفد بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، بدأت بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأى العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته التى يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره فى قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصرى حول نبض الرأى العام.

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التى تقدمها، ودورها فى تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر، أن مركز المعلومات قد جاء ضمن أفضل 20 مركز على مستوى العالم استجابة لجائحة "كوفيد-19" لعام 2020، كما احتل المرتبة 14 من بين 101 مركز فكر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 30 من بين 73 مركزا حكوميا على مستوى العالم.

كما حاز المركز على عدد من الجوائز والشهادات مؤخرا منها الجائزة البرونزية من مؤسسة ستيفى، وشهادة "ملتزمون بالتميز" من المؤسسة الأوروبية للتميز المؤسسى، كما حصد المركز 6 جوائز ضمن فعاليات مسابقة "درع الحكومة العربية" فى دورته الـ16 لعام 2021 كأول مؤسسة مصرية تحصد هذا العدد من الجوائز فى دورة واحدة.