«جهود نيابية ومواد غذائية وتكريم للأمهات»..أدوار مجتمعية رائدة لـ«مستقبل وطن»

/688738/جهود-نيابية-ومواد-غذائية-وتكريم-للأمهاتأدوار-مجتمعية-رائدة-لـمستقبل-وطن

يظهر حزب مستقبل وطن خلال الأوقات الاستراتيجية التي تعني الدولة المصرية ومواطنيها، كأفضل ماتكون التجارب الحزبية التي تمزج مابين العمل السياسي والدور الوطني الخدمي، ففي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وقبيل دخول المصريين إلى موسم رمضان، يبرز الدور القوي لحزب مستقبل وطن.

يرصد دوت الخليج في التقرير التالي الأدوار المتنوعة التي يقوم بها حزب مستقبل وطن، متمثلة في أدوار متنوعة، متمثلة في جهود نيابية ومواد غذائية وتكريم للأمهات، وهو ما اعتاد عليه حزب الأغلبية الذي يساند المواطن بتحركات جبارة في كافة المحافظات انحيازا لأحوال المواطنين المصريين.

أدوار متنوعة

يؤدي حزب مستقبل وطن مجموعة من أقوى الأدوار الحزبية الثرية والمتنوعة، متمثلة في مؤتمرات سياسية وملتقيات برلمانية لوضع أفضل سيناريوهات الموازنة العامة الجديدة، بخلاف قوافل طبية وتوزيع هداية رئاسية، حيث يأتي "المواطن البسيط" في صدارة اهتمامات زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد.

الإمكانيات الهائلة التي يحوزها حزب مستقبل وطن، منت حيث قواعد شعبية هائلة وعزيمة كبرى وطموحات وطنية خالصة، تمكنه على الدوام من أداء الأدوار المتنوعة في المجتمع المصري، ومساندة الدولة المصرية في مختلف استحقاقاتها الدستورية والبرلمانية والشعبية المختلفة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أحوال الوطن والمواطن.

بوصلة وطنية

يملك حزب مستقبل وطن في حضور قياداته الرفعية، بوصلة وطنية واضحة، تؤدي بالحزب إلى تشكيل أجندة وطنية تشمل معارض غذائية مخفضة وقوافل طبية وتكريم للأمهات المثاليات، ولا يقتصر ذلك على العاصمة، وإنما تنظيم مجموعة من أبرز الفعاليات في المحافظات، مصحوبة على الدوام بتأكيدات من المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بأنه حريص على دعم الدولة للسيطرة على الأسعار ومراعاة الأسر الأكثر احتياجاً.

البوصلة الوطنية التي تحكم حزب الأغلبية البرلمانية، تدفع بقيادته إلى الشارع في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء،من خلال صولات وجولات للمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب التفقدية، حيث يشرف بنفسه للتأكد من توفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

تنسيق مكثف

يمد حزب مستقبل وطن أواصر التعاون والتنسيق، سواء مع الوزارات الحكومية والاجهزة والمؤسسات الرسمية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أو تكثيف للتعاون مع باقي القوى الوطنية في عمليات وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وإقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة.

نبض الشارع

يدرك حزب مستقبل وطن الكيفية التي يمكنه الاعتماد عليها من أجل تقديم الدعم الحقيقي للمواطنين، فلا وجود للشعارات أو الأمور التي تصلح للاستهلاك الإعلامي، فعلى الفور، أقامت أمانات الحزب بالعديد من المحافظات احتفالا كبيرا لتكريم الأمهات المثاليات، بخلاف افتتاحات الاحتفال بالقرآن الكريم، وهي الفعاليات التي تنعكس إيجابا بشكل واضح وملموس على المواطنين، في إطار الدور المنشود بين الأحزاب الوطنية الكبرى كحلقة وصل بين الدولة المصرية ومواطنيها، في عهد الجمهورية الجديدة.