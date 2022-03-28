/688736/وزير-الخارجية-موقف-مصر-ثابت-تجاه-حل-الدولين-الفلسطينية-والأسرائيلية

قال سامح شكرى وزير الخارجية، أن الدوله تسعى فى مقاومة اى وسائل سلبيه او اى تدخلات اجنيه في شئونها وهذا ما تم تسليط الضوء عليه مع المباحثات الامريكية والاسرائليه وهذا من اجل حماية امننا القومى وايضا من خلال تعزيز سبل التعاون لتحقيق السلام فى المنطقة.

وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه حل الدولين الفلسطينية والأسرائيلية

وأكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على أهمية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية على حدود 1967 منوها ان موقف الدولة المصرية ثابت بشأن دعم حل الدولتين.

الدوله المصرية تتطلع قدما لتحقيق الفهم المتبادل فى العديد من القضايا الهامة

وأكد سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم الإثنين مع وزراء الخارجية المشاركين فى الاجتماع السداسى فى إسرائيل، على أن الدوله المصرية تتطلع قدما لتحقيق الفهم المتبادل فى العديد من القضايا الهامة فى المدى القصير وتلك الحساسيات التى تقيد التعاون الحالى فى المنطقة وهذا لتحقيق سبل التعاون مع اسرائيل بخصوص الاستقلال وتحسين كافه انواع التعاون من اجل منفعه ومصلحة المنطقة.

وتابع السفير سامح شكرى اننا اكدنا على اهمية عملية السلام بين الفلسطنينين والاسرائليين مضيفا ان محادثتنا بناءة وعميقة وتعالج التحديات المتعددة بالمنطقة وايضا الدولة المصرية تسعى لمواجهة كافة التحديات فى المنطقة وتحقيق السلام