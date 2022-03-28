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شاركت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس لجنة بناء وزرع السلام في الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام داخل في المجلس الوطني الاتحادي في أبو ظبي، داخل قاعة زايد مقر انعقاد البرلمان.

دوت الخليج

مارثا محروس «نائبة التنسيقية» تشارك في جلسة البرلمان الدولي للتسامح.. وتشيد بالعلاقات "المصرية - الاماراتية”

وحضر الجلسة، ممثلي ٦٠ برلمانا حول العالم، وألقت نائبة التنسيقية مارثا محروس، كلمة داخل المجلس الوطني الاتحادي للإمارات، في حضور صقر غباش، رئيس البرلمان الإماراتي ودوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكدت النائبة مارثا محروس، في كلمتها بالجلسة العامة، أن التزام البرلمان المصري بالمشاركة الفعالة والبناءة يأتي من حرص الدولة المصرية علي نشر وترسيخ قيم التسامح والسلام واعتبرها سبيلاً لا غنى عنه لصناعة مستقبل أي دولة وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب.

وأشادت نائبة التنسيقية بالعلاقات المصرية الإماراتية وقوتها واستقرارها علي مدار عقود كنموذج للعلاقات الاصيلة ذات الجذور العميقة في ظل قيادة واعية البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن النائبة، ترأست أول اجتماع لها للجنة بناء وزرع السلام التي تولت رئاستها في سبتمبر الماضي في كولومبيا.

كما أن الاجتماع الأول لانعقاد اللجنة في دولة الإمارت المتحدة بحضور بعض أعضاء اللجنة من دولة المغرب، وموريتانيا، ليبيا، الامارات، ناهيتي، اليمن، والبرازيل، وتم الاتفاق علي بعض التوصيات الهامة والتي تم عرضها في الاجتماع التالي بين رؤساء اللجان لدراستها وعرضها بالجلسة العامة.

يذكر أن البرلمان الدولي للتسامح والسلام، اختار النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان المصريـ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيسا للجنة بناء السلام في العالم ، جاء هذا في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كولومبيا.