/688733/رئيس-نقل-النواب--إحنا-جايين-نخدم-محافظة-البحر-الأحمر

اكد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان برلمان ٢٠٢١ يشهد تعددية حزبية غير مسبوقه ، مؤكدا ان حزب مستقبل وطن يعمل على تأهيل وتدريب النواب حتي يتمكنوا من استخدام ادواتهم الرقابيه .

دوت الخليج

نقل النواب في خدمة محافظة البحر الأحمر

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن المشروعات القومية بتجذب المستثمرين ، تطوير السكة الحديد، سيؤدي الي اسثمار الوقت بتخفيض وقت الرحلة.

واشار النائب علاء عابد، أن أهم اسباب نهضة اوروبا هي شبكة السكة الحديد والتي لولاها ما كانت وصلت لهذه المرحله من التقدم.

وقال رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان الهدف من الزيارة اننا جايين نخدم محافظة البحر الأحمر،والاستماع لمشكلات المحافظة في هذا الاطار حيث ان محافظة البحر الأحمر لها اهمية خاصة وارتباطها بمحافظات الصعيد ، وايضا هي من من المحافظات الهامه والتي تعد بمثابة واجهة مصر بالخارج ووجه السياح في جميع أنحاء العالم.

ياتي ذلك في إطار زيارة لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب لعدد من المحافظات الصعيد قنا ، الاقصر، البحر الأحمر لتفقد عدد من المحاور والطرق والمواني البحرية ومنها ميناء سفاجا، وابو طرطور، والحمراوين ، وميناء الغردقة.

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم.