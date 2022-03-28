لاعبي الإسماعيلي تصدر بياناً رسمياً بعد رفضهم خوض تدريبات الفريق اليوم

/688729/لاعبي-الإسماعيلي-تصدر-بيانا-رسميا-بعد-رفضهم-خوض-تدريبات-الفريق-اليوم

أصدرلاعبي الاسماعيلي بيان للجماهير، وذلك بعد رفضهم خوض التدريبات الجماعية اليوم الإثنين للفريق.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وجاء البيان كالأتي:" إحتراما لمشاعر الجماهير وتوضيحا لما يحدث داخل نادي الإسماعيلي نود ان نؤكد أن لدينا مستحقات متأخرة منذ شهور ومع ذلكا لتزمنا الصمت تقديراً منا لصعوبة موقف.

ووأصل:" الاسماعيلى ونتائجه فى الدوري وتلقينا وعود كثيرة بصرف جزء من المستحقات ولكن لميحدث ومع ذلك فضلنا الصمت احتراماً لمشاعر الجماهير ولحين تحسن النتائجوبعد تعثر معظم اللاعبين فى سداد الديون المستحقه عليهم وتعرض بعضهم لإحتمالية".

وتابع:"الحبس بسبب إيصالات امانة و حصول بعض اللاعبين على شيكات بدون رصيد وعدم حصول بعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم فى يناير.

وأردف:"على مقدمات عقودهم وعدم حصول اللاعبين المصابين على بدل علاجهم وطرد بعض.

وأستكمل:"اللاعبين المغتربين من السكن بسبب تاخر دفع الإيجار لشهور متتالية وعدم حصول اللاعبين، على المكافأت المتفق عليها، بجانب أننا نحضر

ووأصل:"المباريات بلبس غير مميز ولا ينم عن كوننا فريق كبير بل ويذهب اللاعبين بملابس مختلفة

مما يعرض اللاعبين لاحراج كبير امام الجميع، ولأن هذا مصدر الرزق الذى يتم من خلاله ،الصرف على اهالينا وبيوتنا اصبحت مشكلةجماعية تهدد استقرار الفريق وتشتت ذهنا للاعبين فى هذه المرحلة الصعبة فلم يبقى لدينا حل بعد وعود.

ووأصل البيان:" كاذبة وتهرب متكرر منالمسئولين لحل المشاكل من أجل مزيدمن الاستقرار فى هذه المرحلة وجب علينا،التوضيح ما يحدث تجنبا لأى اجتهاداتليست لها اساس من الصحة".

وأختتم:"ويؤكد اللاعبون تقديرهم واحترامهم للجهازالفني الذى أحتوى الأزمة اكثر مرة ولكن دون،تحرك من المسئولين لحل المشاكل.

موقف الإسماعيلي بالدوري

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، من خلال 13 جولة خاضها الفريق في هذا الموسم.

لم يحقق الإسماعيلي سوى انتصار وحيد في الدوري أمام الاتحاد السكندري، مقابل 7 هزائم و5 تعادلات.

أول انتصارات الإسماعيلي بالدوري هذا الموسم

حقق الإسماعيلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1/0، على ملعب "برج العرب"، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى الاتحاد في العديد من الكرات، حتى أستطاعوا في تجيل أول الأهداف عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 24، ثم عاد الاتحاد سريعاً وتعادل بعدها بثلاثة دقائق عن طريق خالد الغندور.