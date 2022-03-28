آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن ابو زهرة

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دوت الخليج يرصد لكم تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة وذلك خلال السطور القادمة.

أخبار عبد الرحمن أبو زهرة

تعرض الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية، وقد تم نقله بسببها يوم السبت الماضي إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي، وذلك بسبب انزلاقه في المرحاض وبعد أن تم إجراء الكشف عليه وإجراء عدد من الفحوصات الطبية تبين إنه في غيبوبة وأصيب بكسر في حوض القدم، مما جعل الأطباء المعالجين للفنان عبد الرحمن أبو زهرة أخذ اقرار في وضعه داخل العناية المركزة تحت إشراف طبي كامل ولم تتحسن الحالة الصحية له منذ نقله إلى المستشفى خاصة وان الاطباء وضعوه على اجهزة لنقل السوائل والطعام إليه نظرا لغيابه عن الوعي بشكل كامل.

مي أبو زهرة عن تطورات حالة والدها

ومن الجدير بالذكر، أن صرحت الدكتورة مي أبو زهرة نجلة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، عن اخر تطورات حالته الصحية عبر تصريحات تليفزيونية وقالت أن والدها لم يأكل منذ أكثر من 5 أيام الأمر الذي أًابه بجفاف شديد في المعدة مما دفع الاطباء لوضعه على أجهزة لنقل السوائل والطعام إليه.

وأردفت مي أبو زهرة أنه بعد إجراء جميع العمليات الطبية اللازمة من إشاعات وتحاليل قد تبين إنه لابد أن يخضع لعملية جراحية ولكن الأطباء ينتظرون تحسن حالته الصحية، لأنه غائب عن الوعي وإعطاءه العديد من حقن البنج وأنه لا يتماشى دخوله لغرفة العمليات نظرًا لخطورة الأمر عليه.

إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا

وكان أصيب الفنان بفيروس كورونا الفترة الماضية والتي تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وقد تكفل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعلاجه واجرى له مكالمة هاتفية للإطمئنان على صحته، و خرج عبد الرحمن أبو زهرة بعد عدة أيام من مكوثه بالمستشفى وتحسن حالته الصحية واحتفل بحفل زفاف حفيدته البلوجر الشهيرة سارة صبري وقام بالرقص معها في حفل الزفاف وسط أجواء سعيدة.