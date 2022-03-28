/688715/القبض-على-شخص-حاول-ابتزاز-سيدة-فى-البحيرة-بنشر-صورها-عبر-الـ-فيس-بوك

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات، من ضبط شخص بالبحيرة لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى السيدات، بتضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل تحوى صور ومقاطع فيديو خاصة لها مصحوبة بعبارات، تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور والمقاطع.

باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة زالذى تبين أنه أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استعدادات البحيرة لاستقبال شهر رمضان

وعن استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، شهدت المحافظة افتتاح عدداً من معارض أهلا رمضان، والتى نجحت فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وبلغت نسب الخصومات فى الأسعار إلى نسبة 30%، كما شددت المحافظة على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق فضلاً عن تواجد حملات أخرى انضمامية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى والصحة لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات.

محافظ البحيرة يتابع استعدادات رمضان

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن هناك تكثيف لحملات التموين لمراقبة الأسواق، مشيراً أن هناك إجراءات مشددة فى انتظار المخالفين، لافتاً إلى وجود تقارير مفصلة عن نتائج الحملات التى شهدتها البحيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف محافظ البحيرة، أنه المحافظة تسعى إلى ملاحقة ظاهرة احتكار السلع، لموضحاً أن هناك تعليمات صارمة بشأن التعامل الفورى مع المخالفين بمنتهى الحسم فى الإطار الذى ينظمه القانون.

كما شهدت البحيرة أيضاً انطلاق قوافل طبية بالمجان والتى قامت بفحص 1000 مواطن بعدد من القرى خلال الفترة الماضية ضمن برنامج “حياة كريمة” ةالتى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى وتوصيل الخدمات بشكل لائق للمواطنين بالمناطق النائية والأكثر إحتياجاً.