السفير المصري لدى الكونغو الديمقراطية يستقبل أولى رحلات مصر للطيران إلى كينشاسا

بدأت شركة مصر للطيران تشغيل أولى رحلاتها المباشرة بين القاهرة وكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 27 مارس الجارى، حيث كان السفير حمدي شعبان، سفير مصر لدى الكونغو الديمقراطية، وأعضاء السفارة فى استقبال أولى رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الكونغولية.

وبهذه المناسبة فقد نظمت السفارة بالتعاون مع محطة مصر للطيران في كينشاسا احتفالية في مطار كينشاسا الدولي بحضور عدد من المسئولين الكونغوليين. وقد صرح السفير حمدي شعبان بأن افتتاح هذا الخط لأول مرة يأتي تجسيداً للأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية عموماً ومع الكونغو الديمقراطية بشكل خاص، كما يأتى هذا التطور الهام مواكباً للنقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة التي شهدت زيادة كبيرة فى وتيرة الزيارات الرسمية والتواجد الاقتصادي غير المسبوق للشركات ولرجال الأعمال المصريين فى الكونغو، معرباً عن ثقته فى أن تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وكينشاسا سوف تكون له انعكاساته الإيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو الديمقراطية وعلى معدلات التبادل التجاري والسياحي والثقافي لتتماشى مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية التاريخية بين البلدين.