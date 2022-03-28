وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي...

القائم بأعمال وزير الصحة يؤكد أهمية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مجال إنتاج اللقاحات

وفد بنك الاستثمار الأوروبي: حريصون على استمرار التعاون المثمر مع مصر في مختلف المجالات

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة السيدة "فلافيا بلانزا" مدير التمويل بالبنك، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة فرص ومقترحات التعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم المشروعات بالقطاع الصحي، وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الجامعات التكنولوجية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع وفد البنك، إمكانية التعاون للتوسع في بناء قدرات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» مؤكدًا أن التعاون مع البنك في مجال إنتاج اللقاحات من الممكن أن يكون مجالاً جيدًا ومثمرًا بين الجانبين في ظل استراتيجية الدولة لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا فرص التعاون لتقديم الدعم التكنولوجي للجامعات التكنولوجية الحديثة في مصر، حيث أكد الوزير أهمية الاستغلال الأمثل للدعم المقترح من البنك، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية دراسة احتياجات المجتمع، لتحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم.

ومن جانبهم، أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي، حرص البنك على استمرار التعاون المثمر مع مصر في مختلف المجالات، معربين عن تطلعهم لتوسيع وزيادة فرص التعاون لدعم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة بقطاعي الصحة والتعليم.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد المشرف على مشروعات المنح والقروض بوزارة الصحة، وبحضور ممثل من وزارة التعاون الدولي.