محافظ الجيزة: المرأة المصرية كلمة السر فى كل البطولات

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جدة - نرمين السيد - ومنح المحافظ الأمهات المثاليات، شهادة تقدير ومبالغ مالية، مؤكداً خلال كلمته أن المرأة المصرية هى كلمة السر فى جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية، موجهاً التحية لكل أم ساعية لحياة كريمة بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها، ولكل فتاة ناجحة.
وأضاف محافظ الجيزة أن المرأة المصرية حظيت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها فى تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها فى كافة المجالات.
كما كرم المحافظ عدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة وهم جمعية الأورمان وجمعية الفتوح الإسلامية وجمعية ارسم فرحة ومؤسسة جنة الأشجار للتنمية .
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