الصحة توجه بتوفير الدعم النفسى والمشورة النفسية بالمجان لمرضى الإيدز

جدة - نرمين السيد - جاءت هذه الفعالية، بحضور ممثلى برامج مكافحة عدوى الإيدز بمديريات الشئون الصحية بكافة أنحاء محافظات الجمهورية، فى إطار حرص الوزارة على التصدى لممارسة الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع (الإيدز)، ووضع سياسات وآليات محددة لضمان تقديم خدمات صحية وعلاجية خالية من الوصم والتمييز، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى ضرورة القضاء على الممارسات المجتمعية الخاصة بالوصم والتمييز ضد (المتعايشين) مع هذا المرض، وخاصةً بين الفرق الطبية، حيث يقع على عاتقهم المسؤولية الأساسية فى التصدى لهذه الممارسات السلبية، مؤكدًا أن ممارسة سلوكيات الوصم والتمييز من شأنها إعاقة الوصول إلى حاملى الفيروس.

وتابع أن القضاء على ممارسات الوصم والتمييز من شأنه المساهمة فى اكتساب ثقة حاملى هذا الفيروس، وتشجيعهم على زيارة مراكز علاج الإيدز، والتى خصصاتها وزارة الصحة والسكان، لخدمة المرضى، وعددها 44 مركزًا موزعين بين مستشفيات الحميات، ومستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى تعمل على تقديم خدمات الفحص الطبى والخدمات العلاجية بالمجان، بالإضافة إلى الرعاية الإكلينيكة، وخدمات الدعم النفسى.

وأوضح "عبدالغفار"، أن الوعى والقناعة المجتمعية بالمساهمة فى القضاء على ممارسات الوصم والتمييز ضد (المتعايشين) مع فيروس نقص المناعة البشرية، لها دور أساسى فى إحكام السيطرة على هذا الفيروس، وخفض أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذه القناعة المجتمعية، يبدأ من الفرق الطبية داخل المنشآت الصحية بمنع استخدام مثل هذه الممارسات السلبية، وحُسن استقبال المصابين بالمرض، وتقديم كافة الخدمات الطبية، وخدمات الدعم النفسى، بهدف التصدى لهذا المرض وإحكام السيطرة عليه فى بداية مراحل الإصابة، بما يساهم فى رفع المناعة المجتمعية.

وأكد أن القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجه بضرورة توفير خدمات الدعم النفسى والمشورة النفسية والرعاية والصحية والإكلينيكة والمعملية بالمجان، لكافة حاملى هذا المرض فى سرية تامة، بهدف الحفاظ على انخفاض أعداد الإصابة بين المواطنين والقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية، بما يتماشى مع الإستراتيجية العالمية المحدثة للإيدز التى أطلقها برنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز (2021- 2025).

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى المهنى، والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة الإيدز، إنه تم الانتهاء من تدريب أول دفعة من الفرق الطبية وعددهم 90 فردًا، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى 19 يناير 2022، حيث تم تدريبهم على البروتوكول العلاجى للتعامل مع حاملى هذا المرض، بالإضافة إلى تدريبهم على أسس التعامل نفسيًا مع الحالات المصابة بـ "الإيدز".

ونوه إلى أنه جارٍ إعداد اختبار تقييمى لجميع الفرق الطبية المتعاملة مع الحالات المصابة بفيروس نقص المناعة البشرى، بكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على مدى الاستجابة فى تقديم أفضل الخدمات الطبية والنفسية لـ(المتعايشين) مع الإيدز، وأيضًا تقييم استجابتهم بتغيير السلوك وتجنب استخدام ممارسات الوصم والتمييز ضد المصابين، والتعامل معهم بدون خوف أو ذعر.

فيما أوضحت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، أن مصر تعد من أوائل دول المنطقة التى تقوم على توفير أدوية مرض فيروس نقص المناعة البشرى للمصابين، بأحدث الخطوط العلاجية، لتوفير العلاج مجانا للمصابين، مشيرة إلى أن هذه الفعالية، ناقشت خطة الدولة للتوسع فى برامج الدعم النفسى للمرضى المتعايشين مع الفيروس، كما ناقشت الآليات المحددة للقضاء على الوصم والتمييز خلال الفترات المقبلة.

وأشارت، إلى ضرورة التوسع فى طرق الكشف المبكر عن المرض، بما يساهم فى تقليل فرص نقل العدوى، والوصول إلى "صفر" إصابات، منوهة إلى خدمات الخط الساخن التى توفرها الوزارة، عبر الأرقام (33152802) و(33152801) و(08007008000)، لتلقى استفسارات المواطنين عن فيروس نقص المناعة البشرى.

وتابعت "هبة" أن البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز يقوم بتنسيق العمل بين جميع الهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال الإيدز بمصر، لضمان عدم الإزدوجية والإلتزام والإتساق مع إطار العمل الوطنى واللوائح والقوانين المنظمة للقضاء على هذا الفيروس.

من جانبه، قال الدكتور وليد كمال مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالإيدز فى مصر، إن الاكتشاف المبكر للأمهات الحاملات للفيروس، يضمن عدم انتقال العدوى للأجنة، مشيدًا بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، تحت شعار (100 مليون صحة) والتى تساهم فى تقديم خدمات الفحص والكشف المبكر للمرض، بهدف الوصول إلى صفر إصابات بين حديثى الولادة من أمهات مصابات بمرض نقص المناعة البشرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى لـ(المتعايشين).

فيما أكد أن مصر من أوائل الدول التى شهدت انخفاضًا كبيرًا فى معدلات الإصابة بالمرض، مقارنة بدول الإقليم، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة الصحية ومنها عدم التمييز والوصم، تعد حق مكفول للمصابين بهذا المرض.