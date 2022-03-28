«مدبولى» يشهد توقيع اتفاقية تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيف للخط الأول للمترو

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشان تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا مكيف الهواء للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، وذلك بقيمه 776.9 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة





شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشان تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا مكيف الهواء للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، وذلك بقيمة 776.9 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة.

وتنفذ شركة "ألستوم" الفرنسية مشروع تصنيع وتوريد القطارات، حيث تبلغ مدة القرض 40 عاما منها 15 عاما فترة سماح و25 عاما فترة سداد وبنسبة فائدة 0.0092%، ويبلغ اجمالى قيمة مساهمة الحكومة المصرية فى تمويل الصفقة مليار و183 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة المكون المحلى فى التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع "سيماف"، وقد قام بتوقيع العقد كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتى فى ضوء خطة الوزارة لتطوير الخط الأول وتوريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل فى مجال النقل الجماعى الأخضر النظيف الصديق للبيئة، خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثانى للمحافظة على ‏سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى، ولتوفير كافة سبل الراحة والأمان لمستخدمى المترو واستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب ولخفض تكاليف الصيانة والتشغيل.

وأضاف الوزير أن هذه القطارات سوف تساهم فى إحداث نقلة نوعية هائلة فى مستوى الخدمة المقدمة، حيث سيتم الوصول إلى زمن التقاطر دقيقتين ونصف مع سهولة التشغيل الأوتوماتيكى للخط وانتظام حركة السير والتتابع على الخط، مشيرا إلى أن القطارات الجديدة كلها مكيفة الهواء، وذلك لتوفير المناخ المناسب لراحة الركاب، خاصة وأن الخط الأول لمترو الانفاق هو أول خط بدأ إنشاؤه عام 1983، وتم تشغيله فى عام 1987 حيث يعتبر العمود الفقرى لشبكة مترو القاهرة بالكامل.