الرسوم بالدولار والجنيه.. تفاصيل استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل

جدة - نرمين السيد - وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم قبول استمارة لأى طالب تخلف عن هذا الموعد مهما كانت أسبابه.

ووفقاً لكتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022، يُسجل طلاب المنازل المستجدون المنقولون من الصف الثانى الثانوى إلى الصف الثالث، الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب، ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة.

أما الطلاب الراسبون من العام الماضى أو الأعوام السابقة، فيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهم، بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، ويجرى اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية.

الأوراق المطلوبة

يرفق طالب المنازل بالاستمارة ما يلى:

ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها.

بيان نجاح معتمد من الميدرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوى إلى الصف الثانى الثانوى، ومن الصف الثانى الثانوى إلى الصف الثالث الثانوى أو ما يعادله، موضحاً بها اللغة الثانية.

بيان رسوب الصف الثالث الثانوى لكل سنة رسوب للطالب الراسبين فى الصف الثالث.

شهادة ميلاد إلكترونية للطلاب.

صورة من بطاقة الرقم القومى.

عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملاً أسفل الصورة وخلفها، طبقاً لشهادة الميلاد، وتُختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة بالاستمارة، وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة.

يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر بسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتتولى الإدارة التعليمية "شؤون الطلبة والامتحانات" مراجعة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان، وتتبع المدارس والإدارات التعليمية التى يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم، نفس الإجراءات التى تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان طبقاً لما ورد بهذه التعليمات.

يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التى لم يتقدم فيها للامتحان، يرفق مع طلب البحث إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام يراد بحثه، ويتم تسجيل بيانات جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونياً عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

طلاب المنازل الوافدون

بالنسبة لطلاب المنازل الوافدين من غير المقيدين بمدارس جمهورية مصر العربية، يقدم الطالب الوافد ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها، وكذلك الشهادات التى تثبت نجاحه من الصفوف التى تناظر الصف الأول الثانوى والصف الثانى الثانوى المصرى، على أن تكون هذه الشهادات مصدقاً عليها من وزارتى التربية والتعليم والخارجية بالدولة التى حصل منها الطالب على المؤهل، بما يفيد صحة البيانات الواردة بها ومن سفارتنا بهذه الدولة، ويحظر قبول أية طلبات غير مستوفاة أو ناقصة لأى من هذه المستندات، ولا تقبل أى تعهدات أو إقرارات كبديل لهذه المستندات مهما كانت الأسباب.

يستوفى الطالب جميع بيانات استمارة التقدم للامتحان والإقرارات الموجودة بالاستمارة، وتعتمد من الإدارة التعليمية والسفارة التابع لها الطالب.

يُسدد الطالب رسم الامتحان بعملة أجنبية "الدولار"، بما يساوى قيمة الرسوم المقررة بالجنيه المصرى، بموجب إيصال توريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى جمهورية مصر العربية، ويرفق الإيصال مع باقى المستندات.

يتقدم الطلاب باستماراتهم ومستنداتهم مستوفاة عن طريق سفاراتهم بالقاهرة لتسليمها إلى الإدارة العامة للامتحانات.

بالنسبة للطلاب الذين ليس لبلادهم تمثيل دبلوماسى فى مصر، يتقدمون باستماراتهم إلى مندوب مديرية التربية والتعليم التابع لها محل إقامتهم.

الطلاب الوافدون الذين نجحوا فى الصف الأول والثانى الثانوى العام بمدارس جمهورية مصر العربية، يتقدمون باستماراتهم عن طريق المدارس الناجحين منها.

يقوم مندوب مديرية التربية والتعليم بفحص استمارات طلاب المنازل الوافدين للتأكد من سلامة المستندات ومن أحقية الطالب فى دخول الامتحان، وتُرد أى استمارة غير مستوفاة لجميع المستندات المطلوبة دون أدنى مسؤولية على الوزارة.

ويلاحظ أن الطالب الحاصل على شهادات غير معادلة أو لا يوجد لديه شهادات يجرى له امتحان تجديد مستوى فى مواد الصف الثانى الثانوى حسب الشعبة التى يختارها الطالب، وذلك من خلال الإدارة التعليمية.

وبالنسبة للغة الثانية، يُعفى الطالب الوافد من دراسة اللغة الثانية إذا قيد على الصف الثانى الثانوى أما الطالب المقيد بالصف الأول الثانوى، لا يُعفى من هذه اللغة.

رسوم الامتحان

يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسماً قدره 200 جنيه مصرى مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات مصرى، رسم إضافى بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

ويسدد الطالب المتقدم للامتحان رسماً قدره 200 جنيه مصرى مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 210 جنيه مصرى رسم إضافى بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة، تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تُحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.