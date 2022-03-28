محافظ الجيزة يتابع المرحلة الأخيرة لمشروع روضة السودان (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة الأعمال النهائية لإجراءات تسكين المرحلة الأخيرة لمساكن عشس السودان (روضة السودان) والذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية استكمالا لمجهودات المحافظة فى تسكين قاطنى العش غير الآمنة بمساكن حضارية بديلة.





ووجه راشد بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيبات الوحدات السكنية المتبقية حتى يتسنى نقل الأسر المتبقية والبالغ عددها 84 أسرة. كما تفقد محافظ الجيزة أعمال إنشاء المبنى الخدمى والذى يضم العديد من الخدمات لأهالى المنطقة موجها باستكمال أعمال رفع كفاءة المراحل السابقة بمشروع روضة السودان لضمان توافر كل الخدمات للمواطنين. كذلك تفقد المحافظ الباكيات ومحلات الشباب الواقعة أسفل كوبرى فيصل والتى وجه خلالها بتوحيد نموذج الباكيات ومراعاة الشكل الجمالى بها والتوسع فى توفير الباكيات لمشروعات الأعمال اليدوية والحرفية مع تقديم كل التسهيلات للقائمين عليها. كما وجه المحافظ بإعادة استغلال أحد المواقع أسفل الكوبرى وتخصيصه لإقامة المعارض الدائمة للمشروعات المختلفة وذلك بعد تهيئة المكان وتزويدة بالاضاءات ودورات المياه وتوفير سبل الامان ضد الحرائق. رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وعزه وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

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