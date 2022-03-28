القائم بأعمال وزير الصحة: الزيادة السكانية تفوق جهود الدولة فى التنمية

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الدراسة التى أعدتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ حول مشكلة الزيادة السكانية سيتم ضمها إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.





جاء ذلك فى كلمته خلال مناقشة على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بشأن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام حول مشكلة الزيادة السكانية، والذى يناقشه المجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وتابع: "النمو السكانى الذى تشهده مصر يفوق بكثير جهود التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يمثل أهمية كبيرة فى مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية".

وأوضح أن هناك أكثر 5420 وحدة صحية منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات لتنظيم الأسرة، فضلا عن 582 وحدة متنقلة وخدمات فحص ما بعد الزواج.

وأكد أنه تم تدريب عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية من خلال دليل الصحة الإنجابية، فضلا عن الكثير من الندوات التثقيفية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدد من البرامج مع رجال الدين والدعاة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ونفى القائم بأعمال وزير الصحة، أن تكون الدراسة بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مؤكدا أن الأزمة السكانية فى قلب وعقل الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن كل الإجراءات التى تقوم بها الدولة لن تنجح بدون وضع حل لهذه الظاهرة.

وأوضح أن الحكومة بذلك جهودا للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، مضيفا: "يتم التنسيق مع رجال الدين أيضا للتوعية بالقضية".

وأشار إلى أن الاهتمام بهذه القضية فى قلب وعقل الحكومة والقيادة السياسية، متابعا: "لسنا بصدد جهود راكدة وإنما هناك جهود مكثفة والتوصيات التى ذكرها المجلس تضمنها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية".

وعرض القائم بأعمال وزير الصحة الجهود التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق أهداف المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وكذلك التنسيق مع الوزرات المعنية لحل المشكلة ومواجهة التحديات.