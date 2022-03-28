افتتاح أول مركز للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة.





وأشاد وزير التعليم العالى بالمركز الذى يعد إضافة لجهود منظومة التعليم العالى لدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات، وتوفير منصة تستوعب طاقات الشباب، واكتشاف مواهبهم وصقلها ورعايتها وتوجيهها فى الطريق السليم الذى يخدم قاطرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية مجال الابتكار وريادة الأعمال فى العصر الحالى، مشيرا إلى اتجاه الجامعات لتنفيذ مراكز ريادة الأعمال كجزء من دورها فى تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعد التخرج لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للاقتصاد الحديث،

وأشار الوزير إلى تأهيل شباب الطلاب والباحثين للمشاركة فى المسابقات الدولية فى مجال الابتكار، مؤكدا رعاية واهتمام الوزارة بمخرجات الأبحاث العلمية والابتكارات التى يقوم بها شباب الطلاب والباحثين والعمل على تحويلها لمنتجات ونماذج صناعية قابلة للتطبيق والتسويق لها، مشيرا لدور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى أسسته الوزارة بدعم مستدام لتمويل ورعاية أفكار الشباب وابتكاراتهم ودعم النوابغ والمبتكرين.

وقدم الوزير التهنئة لجامعة عين شمس لإنجاز هذا المشروع المتميز، الذى يعد همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمى من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، وإتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال مقدما الدعوة للعاملين بقطاع الصناعة والقطاع الخاص لمنح الثقة للأفكار الشابة التى ينتجها طلاب الباحثين والخريجين ودعمها ماديا

وشدد الوزير على الاستمرار فى رفع بنية المؤسسات الأكاديمية وتأهيلها بالإمكانات اللازمة لنشر فكر ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات واكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال

وأشار الدكتور محمود المتينى إلى أن المركز يعتبر الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية للابتكار وريادة الأعمال وتم إنشاؤه بشراكة مع البنك المركزى ممثلا فى مبادرة رواد النيل، على مساحة 8 آلاف متر مربع، ومجهز بأحدث التكنولوجيات المتطورة، ويهدف لخدمة جميع منتسبى جامعة عين شمس ورواد الأعمال ودعمهم للابتكار والخروج بأفكارهم وابتكاراتهم إلى العالم وخدمة المجتمع المصرى، مضيفا أن المركز يضم عدة مراكز للتوظيف والتدريب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس لاكسابهم المزيد من المهارات، بالإضافة لقاعات للمناقشات، وحاضنات أفكار، كما أنه مجهز بصورة عالية، طبقا لأحدث المقاييس العالمية، مقدما الشكر للبنك المركزى لدعمه لهذا المشروع.

وقدم خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة لجامعة عين شمس لتنفيذ هذا المشروع المتميز، معربا عن تمنياته أن تسفر نتائج المشروع عن أعمال ناجحة تفيد فى تطوير البيئة المحيطة، وتسهم فى تنمية المجتمع.

شهد الافتتاح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والدكتور محمد البحيرى مدير المركز، والدكتور أيمن فريد مدير مركز التوظيف، والدكتورة نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير.